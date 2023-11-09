В ГУР дали подсказку оккупантам: где вскоре ждать «прилетов» в Крыму

Украинские защитник не скрывают того, что активно готовятся к новым операциям в аннексированном Крыму. Для того, чтобы россияне понимали, что их ждет, они должны вспомнить, что произошло недавно в Керчи, где была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

В украинской разведке заинтриговали, отметив, что к анонсу новых ударов по врагу стоит отнестись со всей серьезностью, ведь это не просто угрозы на далекое будущее, а планы, которые должны осуществиться совсем скоро.

"Сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (Ред. – крылатых ракет) "Калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", — подчеркнул спикер.

Также Андрей Юсов по понятным причинам отказался комментировать новости, которые опубликовал ряд СМИ о том, что корректные координаты корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт" слил российский капитан из Ингушетии за 1500 долларов.

Стоит также отметить, что буквально вчера интригующее заявление о хороших новостях из Крыма сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Украина будет делать все возможное, чтобы закончить войну в 2024 году и вернуть все захваченные противником территории, подчеркнул секретарь СНБО.

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