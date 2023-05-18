В Крыму движение поездов приостановили: пропагандисты сообщают о диверсии

Россияне заявляют о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. Движение поездов приостановили. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские Telegram-каналы BAZA и Mash.

Взрыв на железной дороге в Крыму. Фото: из открытых источников

Как утверждают росСМИ, взрыв прогремел сегодня утром вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе. Россияне назвали инцидент "диверсией" и заявили, что из-за взрыва восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, из них пять перевернулись.

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"Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва СВУ (Ред. – самодельного взрывного устройства) обнаружено большую воронку", — заявляют российские СМИ.

Оккупационные "власти" заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Информации о пострадавших нет.

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