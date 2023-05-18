logo

BTC/USD

27375.39

ETH/USD

1828.19

LTC/USD

93.20

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Крыму движение поездов приостановили: пропагандисты сообщают о диверсии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму движение поездов приостановили: пропагандисты сообщают о диверсии

Оккупанты заявляют о взрыве и "диверсии" на железной дороге в Крыму

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Россияне заявляют о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. Движение поездов приостановили. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские Telegram-каналы BAZA и Mash.

В Крыму движение поездов приостановили: пропагандисты сообщают о диверсии

Взрыв на железной дороге в Крыму. Фото: из открытых источников

Как утверждают росСМИ, взрыв прогремел сегодня утром вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе. Россияне назвали инцидент "диверсией" и заявили, что из-за взрыва восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, из них пять перевернулись.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва СВУ (Ред. – самодельного взрывного устройства) обнаружено большую воронку", — заявляют российские СМИ.

Оккупационные "власти" заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Информации о пострадавших нет.                                                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит провокационное поведение Евгения Пригожина в Бахмуте – может ли что-то угрожать Владимиру Путину.

Ранее "Комментарии" писали — как скоро Украина может получить самолеты западного образца – о чем говорят действия ряда стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bazabazon/17757
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!