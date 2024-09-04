В Кремле ответили, будут ли бить по энергоинфраструктуре Украины зимой

Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Россия не прекращает наносить удары по энергетическим объектам Украины. Российские власти давно уже не скрывают намерений – полностью погрузить Украину во тьму, уничтожив ее энергосистему.

Читайте также на портале "Комментарии" — после массированного обстрела 26 августа сами собой напрашиваются мнения, что с энергосистемой Украины может быть не все в порядке. На сегодняшний день режим "+8/-16". Не могли же войска страны-агрессора повредить АЭС? Возможно, диспетчеры Укрэнерго не удержали баланс и система начала рушиться и теперь нужно время на балансировку. Действительно ли такое может быть? Почему задействованы такие жесткие ограничения по потреблению электроэнергии и как долго это может занять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – утром 4 сентября РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. Больше всего досталось Львову. Эта ракетная атака уже унесла жизни как минимум троих человек, также известно о минимум 17 пострадавших.

Ранее "Комментарии" писали – 2 сентября, российская атака на Киев отметилась уникальностью, ведь не было ударных дронов, ранее использовавшихся для истощения украинской противовоздушной обороны. В то же время были применены крылатые и баллистические ракеты, отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom.



