РФ придумала новый метод ракетных ударов, Киев его испытал: в чем угроза

Сегодня, 2 сентября, российская атака на Киев отметилась отсутствием ударных дронов, ранее использовавшихся для истощения украинской противовоздушной обороны. В то же время были применены крылатые и баллистические ракеты, отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom .

Ракетный удар

По словам эксперта, на этот раз атака носила комбинированный характер: сначала запускались крылатые ракеты из разных точек, а затем, когда они приближались к цели, одновременно запускали баллистические ракеты. Такие действия, утверждает эксперт, значительно усложняет работу ПВО, особенно с учетом того, что баллистические ракеты тяжело сбивать. Таким образом, враг проверяет возможности украинской системы ПВО, добавил он.

Аналитик напомнил, что во время предварительных атак, когда использовались как ракеты, так и беспилотники, украинская противовоздушная оборона действовала эффективно, поэтому противник сменил тактику.

"Атаки охватывают практически все крупные города Украины, включая Киев, Харьков и Сумы, чтобы растянуть возможности украинского ПВО," — добавил Снегирев, отметив, что и на этот раз оборона отработала успешно. Он прогнозирует, что Россия продолжит подобные атаки в ближайшие месяцы.

Снегирев считает, что тактика ударов может изменяться, но интенсивность будет оставаться высокой. Россия производит средства поражения, такие как крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА собственного производства, отметил он, добавляя, что дроны часто используются как приманки для перегрузки украинской ПВО.

Снегирев также прогнозирует, что осенью Россия нацелит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь увеличить их количество до президентских выборов в США. Цели противника – террор мирного населения и обескровливание экономики Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ устроила против Украины массированный ракетный удар, поскольку хотела, чтобы пострадали дети и учителя.



