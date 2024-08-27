Близка ли Украина к блэкауту после ракетного удара РФ: когда улучшится ситуация

После массированного обстрела 26 августа сами собой напрашиваются мнения, что с энергосистемой Украины может быть не все в порядке. На сегодняшний день режим "+8/-16". Не могли же войска страны-агрессора повредить АЭС? Возможно, диспетчеры Укрэнерго не удержали баланс и система начала рушиться и теперь нужно время на балансировку. Действительно ли такое может быть? Почему задействованы такие жесткие ограничения по потреблению электроэнергии и как долго это может занять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Энергетики знают, как дальше действовать

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев сразу успокоил, что никаких предположений относительно того, что что-то сыпется в Укрэнерго нет и не может быть. Более того, подчеркнул эксперт, если бы в системе действительно что-то сыпалось, то у нас не было бы никаких графиков и света не было бы вообще.

"Укрэнерго контролирует ситуацию в полном объеме. И все, что сейчас делается, проходит по соответствующим диспетчерским командам Укрэнерго и Облэнерго. Нужно подождать несколько дней для того, чтобы операторы системы распределения смогли наладить работу системы после повреждений, причиненных ей массированной атакой России. Страна-агрессор атаковала Украину сотней ракет и дронов. И даже, если средства поражения сбивала наша ПВО, то обломки могли упасть на линии электропередач. Если даже повреждена высоковольтная линия, то, чтобы ее починить нужно не один час. Нужно, чтобы была сформирована выехавшая на место ремонтная бригада. Далее оператор должен дать команду для отсоединения соответствующей линии. Далее военные должны давать разрешение, что в этом районе можно проводить ремонтные работы. Поэтому должно быть время у энергетиков для того, чтобы возобновить всю работу системы", – отметил Геннадий Рябцев.

Он отметил, что нельзя просто подавать питание в систему, если она не протестирована, нет гарантии, что она работает без каких-либо отклонений от режима работы.

"Обычно на ликвидацию последствий, например, стихийного бедствия отводится около суток. Вот, если сутки прошли и с электричеством ситуация до сих пор плохая и ничего не улучшается, то это значит, что произошли существенные сбои. Пока у моих коллег нет больших опасений по поводу неспособности операторов возобновить работу системы. Те повреждения, которые есть не в первый раз и не в последний. Главное, чтобы энергетики знали, что делать. Пока что они знают, как дальше действовать", – отметил эксперт.

Геннадий Рябцев подчеркнул, что даже после массированного обстрела 26 августа он не будет менять свои прогнозы по поставкам электроэнергии потребителям в сентябре-октябре.

"Как я ранее говорил, что в сентябре-октябре будет максимум одна-две очереди отключения в пиковые часы, я продолжаю утверждать, что так и будет", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Есть проблемы с передачей электроэнергии конечному потребителю

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, российские обстрелы были направлены на поражение нашей энергосистемы.

"В первую очередь Россия целилась в системы передачи и системы выдачи электроэнергии по всей территории Украины. Это Укрэнерго, трансформаторные подстанции. В частности, были поражены энергообъекты на Хмельницкой и Ровенской АЭС. Поэтому у нас есть проблемы с передачей электроэнергии конечному потребителю. Это огромная проблема, которую нельзя решить за 1-2 дня. Так как было поражено большое количество объектов. Для того, чтобы восстановить работу энергообъектов, нужно большое количество специалистов, оборудования и так далее. Поэтому не стоит вопрос о балансировке объединённой энергетической системы, а стоит вопрос о том, что нужно время для того, чтобы восстановить объекты, поражённые российскими ракетами и дронами", – отметил Олег Попенко.

Второй момент, подчеркивает эксперт, это то, что частично была поражена генерация – было попадание в Киевскую ГЭС. Это тоже большая проблема потому что ГЭС участвовала в процессе покрытия пиковых нагрузок в сети утром и вечером.

"И это большущая проблема, так как у нас уже только в этом году было поражено там около 9 ГВт маневровой генерации. Это всё напрямую влияет на наличие электроэнергии у нас с вами в сети. Потому комплексно проблема очень серьёзная и речь идёт о неделе, может двух неделях времени для того, чтобы восстановить нормальную работу нашей энергетической системы. Если не будет больше прилётов", – резюмировал эксперт.

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