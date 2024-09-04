Россия таки достала Львовскую область: новые подробности о массированном ударе

Как передает портал "Комментарии", страна-агрессор утром, 4 сентября, нанесла масштабный обстрел Украины. В частности, взрывы были слышны во Львове, после сего начала поступать информация о поврежденных домах и пожарах.

Удар по Львовской области. Фото: из открытых источников

В результате атаки на Львов уже известно о 17 пострадавших. Среди них двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние. Об этом сообщил в сети мэр города Андрей Садовый.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил градоначальник.

Во Львовской ОВА отметили, что в результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома. Мэр Львова Садовый уточнил, что в городе есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

По словам Садового, две школы сегодня обучение не начнут: ученики "Арники" и 17 школы остаются дома.

Также по информации мэра, много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, около 2 часов ночи военные предупредили о взлете пяти бомбардировщиков Ту-95МС. Также указывалось, что враг поднимал в небо МиГ-31К.

Позже в воздушном пространстве стали фиксировать российские ракеты. Взрывы раздались в Кривом Роге и Львове. Кроме того, враг атаковал и Одесскую область.

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