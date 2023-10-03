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В Кремле открестились от предложения взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Российская пропагандистка предложила взорвать ядерную бомбу над российской Сибирью, чтобы вывести из строя электронику планеты

сегодня, 20:13
Автор:
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Константин Куликов
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Слова российской пропагандистки Маргариты Симоньян о "термоядерном взрыве" в атмосфере российской Сибири не отражают официальной позиции России. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле открестились от предложения взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Дмитрий Песков

"Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ", — подчеркнул Дмитрий Песков.


Ранее Симоньян заявила, что в рамках большой войны с Западом Россия не будет следовать совету одиозного Жириновского, который предлагал "долбануть по Вашингтону". Вместо этого могут взорвать бомбу в верхних слоях атмосферы над Сибирью, чтобы вывести из строя всю электронику на планете. По предположению пропагандистки, таким образом человечество вернется в начало 90-х 20 века, когда была проводная телефония и "чудесно жили". При этом, она убеждена, что ни ядерной зимы, ни тяжелых последствий от радиоактивного излучения получится избежать.

Напомним, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Данный договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введённый Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух Приложений и Протокола. В соответствии со статьей I Договора: каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

К настоящему времени Договор подписали 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу, — не подписали только "молодые" ядерные державы Индия, Пакистан, КНДР.

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