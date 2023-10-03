Российский сериал о папиных дочках стал №1 в трендах украинского YouTube

Среди трендов украинского YouTube оказался российский сериал "Новые папины дочки". Он является продолжением некогда популярного в Украине сериала 2007-2013 годов. Об этом пишет "Телеграф"

Российский сериал "Новые папины дочки" (фото из открытых источников)

На российском телевидении новые серии были выпущены 18 сентября. Продолжение сериала начали снимать в начале 2023 года. А четыре дня спустя продолжение сериала выложили в YouTube. Так что буквально через несколько дней "Новые папы дочки" стали видео №1 по популярности среди украинцев, смотрящих YouTube.





Известно, что в каст сериала не пригласили трех актрис, ранее игравших главные роли. В частности, Екатерина Старшова — самая маленькая из дочерей — "Пуговка", прямо высказалась против вторжения России в Украину. Дарья Мельникова, которая была средней сестрой Женькой, получила отказ в съемках по неизвестным причинам. В соцсетях девушки заметны намеки на то, что она тоже против политики Кремля. Вероятно, это и послужило причиной отказа.

На происходящее в украинском YouTube отреагировал волонтер и телеведущий Сергей Притула, опубликовавший у себя сообщение в "X" об этом.





Другие пользователи в комментариях не верят, шокированы и выдвигают собственные теории, почему так могло произойти, что российский сериал может быть настолько популярен среди украинцев. В частности юзеры пишут, что из-за популярности оригинального телешоу люди просто из любопытства зашли посмотреть, что изменилось в сериале.





Также стало известно, что это не единственный продукт россиян, оказавшийся в трендах украинского YouTube. Так, на 14 месте оказался российский сериал "Интерны", где играет главную роль путинист Охлобыстин. Чуть ниже опустился также российский сериал "Универ" и другие "продукты" Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная исполнительница в российском телесериале "Папины дочки" Дарья Мельникова не будет продолжать играть свою роль. Причина в том, что муж популярной актрисы поддерживает Украину и откровенно говорит о российской пропаганде.

