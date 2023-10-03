"Ядерной зимы не будет": в России озвучили сценарий атаки на США

Главный редактор государственного российского телеканала RT Маргарита Симоньян пригрозила западным странам использованием ядерного оружия. Причем, по ее словам, ядерная бомба будет взорвана не над Вашингтоном, а над российской Сибирью. Об этом сообщают "Комментарии".

Маргарита Симоньян

По словам пропагандистки, Россия не будет следовать совету одиозного шовиниста Жириновского, который предлагал "долбануть по Вашингтону". Вместо этого может быть реализован сценарий, разработанный еще при СССР — в верхних слоях атмосферы, над российской Сибирью, может быть взорвана мощная термоядерная бомба. Ее радиоизлучение выведет из строя всю радиоэлектронику на планете, фантазирует Симоньян. Прежде всего, в США. Следствием этого взрыва, уверена Симоньян, будет возвращение всего человечества в начало 90-х 20 столетия. В частности, к проводной телефонии вместо смартфонов и других гаджетов.

Последствий радиоизлучения Симоньян не боится, так как, предполагает она, они будут незначительны.

"Ничего не будет страшного на Земле, ни ядерной зимы, которой все боятся", — говорит кремлевская пропагандистка. — "Ни чудовищной радиации, которая всех убьет вокруг. А кого не убет, те умрут в течении десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет".

Хотя тут же она отмечает, что она "не военный эксперт и в оружии ничего не понимает". Говоря о своей компетенции в вопросах ядерного оружия, она охарактеризовала себя как "дура-баба". Вся ее информация, по ее словам, взята со слов неназванного военного эксперта, инженера-радиоэлектроника.

Тем временем, в России хотят отказаться от символов "СВО": причина.

У Зеленского объяснили, что произойдет, если партнеры прекратят поддержку Украины.

А экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины.