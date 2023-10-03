logo

BTC/USD

27336.57

ETH/USD

1647.57

LTC/USD

65.70

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины

По информации ЦНС, мобилизацию на оккупированных территориях Украины курирует Медведев

сегодня, 16:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Кремль рассчитывает мобилизовать в армию еще 130 тысяч человек до конца 2023 года. Этот процесс коснется и оккупированных территорий Украины. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, с 1 октября по 31 декабря этого года оккупанты хотят мобилизовать 130 тысяч человек.


"В частности незаконные мобилизационные мероприятия состоятся и на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего планируют "мобилизовать" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, также АР Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, мобилизационный план на временно оккупированных территориях контролирует лично зампредседателя Совбеза РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев. К слову, он в сентябре приезжал на захваченную часть Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в украинской разведке заинтриговали заявлением о мобилизации в России: кого скоро Путин будет бросать на фронт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/do-kintsya-roku-rosiyany-planuyut-mobilizuvaty-130-tysyach-osib/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!