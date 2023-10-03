Экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины

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Кравцев Сергей
Кремль рассчитывает мобилизовать в армию еще 130 тысяч человек до конца 2023 года. Этот процесс коснется и оккупированных территорий Украины. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
По данным Центра национального сопротивления, с 1 октября по 31 декабря этого года оккупанты хотят мобилизовать 130 тысяч человек.
Отмечается, мобилизационный план на временно оккупированных территориях контролирует лично зампредседателя Совбеза РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев. К слову, он в сентябре приезжал на захваченную часть Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в украинской разведке заинтриговали заявлением о мобилизации в России: кого скоро Путин будет бросать на фронт.
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