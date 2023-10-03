Экс-президент РФ лично курирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины

Кремль рассчитывает мобилизовать в армию еще 130 тысяч человек до конца 2023 года. Этот процесс коснется и оккупированных территорий Украины. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, с 1 октября по 31 декабря этого года оккупанты хотят мобилизовать 130 тысяч человек.

"В частности незаконные мобилизационные мероприятия состоятся и на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего планируют "мобилизовать" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, также АР Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, мобилизационный план на временно оккупированных территориях контролирует лично зампредседателя Совбеза РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев. К слову, он в сентябре приезжал на захваченную часть Донецкой области.

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