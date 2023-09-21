В ГУР заинтриговали заявлением о мобилизации в России: кого скоро Путин будет бросать на фронт

Скрытая мобилизация в России продолжается на постоянной основе, жителей Москвы она в основном обходила стороной. Однако в будущем это коснется и их. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Преимущественно эта волна мобилизации публичной прошла в стороне Москвы и Московского региона, хотя речь не идет о гастарбайтерах или каких-то неблагонадежных слоях населения", — заявил представитель украинской разведки.

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По его словам, москвичи еще даже не ощутили, что в Украину отправляют погибать россиян за чьи-то амбиции и маниакальные мечты. Но вскоре ситуация может измениться.

Андрей Юсов отметил, в этот раз будет немного иначе, несмотря на то, что режим российского президента Владимира Путина бережет жителей Москвы, мобилизация неизбежно коснется и их.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



