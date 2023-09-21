СМИ узнали среднюю продолжительность жизни российского мобилизованного на фронте

Мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре-пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант попадает в черный пакет, не прожив и двух месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на исследование издания "Важные истории" и Conflict Intelligence Team.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, путинский режим, опасаясь реакция общественности, сознательно скрывает настоящее число погибших на войне россиян, которые попали под мобилизацию. Однако, как обращают внимание журналисты, сообщения о смерти появляются каждый день по всей стране. От получения повестки к похоронам проходит менее года.

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Журналисты установили, что в течение первого месяца после мобилизации погибли по меньшей мере 130 человек. Каждый пятый мобилизованный не прожил даже пару месяцев. В среднем они погибали через четыре — пять месяцев на фронте.

Эксперты считают, что на продолжительность жизни после мобилизации и отправки на фронт повлияла интенсивность боевых действий. Часть из мобилизованных россиян не смогла выбраться из "мясорубки" в районе Сватово и Кременной. Большая часть мобилизованных россиян погибла в возрасте от 30 до 45 лет.

Из погибших в первый год после мобилизации только единицы смогли прожить более 11 месяцев.

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