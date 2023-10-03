Латинские буквы — Z, O, V — ставшие символами так называемой "СВО", не имеют отношения к культуре и истории народов России. Более того, они происходят с Запада, против которого якобы воюет Россия в Украине. Такие заявления сделали кремлевские пропагандисты, в частности рашистский философ Александр Дугин, предложив заменить западноевропейские буквы. Об этом сообщают "Комментарии".

Оккупанты хотят сменить символику

Позицию Дугина поддержали и другие роспропагандисты. В частности, они предлагают российским оккупантам заменить латинские буквы на символы допетровской Московии.

- Дугин, безусловно это понимает и предлагает перейти не к советским, а к народническим символам православия, которые были актуальны в "доимперскую", "доромановскую" эпоху и хранимы в старообрядческой традиции, — пишет рашист Максим Шевченко. По его словам, новыми символами рашистов в их захватнической войне может стать "стяг с Христом и Иисусом Навином". Якобы под таким знаменем "против латинян-поляков шло ополчение Минина и Пожарского".

Российским антизападникам не нравятся не только латинские буквы, но и весь "символический западно-геральдический" ряд.

Ранее Дугин, которого в СМИ называют "мозгом Путина", написал в своем телеграмм-канале:

"Z это плохой символ. Он ничего не значит. Это пиаровская подделка. Мы воюем под стягом Спаса Нерукотворного... За Z не умирают".

Тем временем, Байден призвал республиканцев "сдержать слово". Президент США отметил, что "американцы — ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

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