В Киеве гремят взрывы: какие районы оккупанты атаковали дронами

Киев вечером 20 февраля снова подвергся российской атаке с воздуха. Оккупанты запустили в направлении столицы несколько беспилотников, сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на мэра города Виталия Кличко. В городе гремели взрывы.

В Киеве работает ПВО по "Шахедам". Фото: Генштаб ВСУ

Кличко сообщил о работе ПВО, в частности, на Оболони. О результатах работы ПВО пока не сообщалось. Воздушные силы ВСУ отметили, что беспилотники РФ зафиксрованы не только в столице, но и в Киевской области. В частности, есть дроны в районе Белой Церкви. Честь беспилотников летит через Киевщину в сторону Черкасской области.

В Киеве вечером 19 февраля также гремели взрывы. ПВО отражала атаку российских беспилотников. В Голосеевском районе столицы упали обломки БПЛА, заявлял Кличко.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания писали о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе. 19 февраля вечером оккупанты повторили атаку БПЛА по другому району Одессы.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила, наряду с более чем 160 БПЛА. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать. Поскольку удар не был массированным, у России на авиабазах "Энгельс-2" и "Оленья" могут оставаться бомбардировщики, снаряженные для боевого вылета.