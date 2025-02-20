Россия готовит ракетный удар по Украине: сколько самолетов готовы к атаке

На российские авиабазы вернулись стратегические бомбардировщики, участвовавшие в ракетной атаке по Украине 20 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговые каналы. В частности, три Ту-95МС совершили посадку на авиабазу "Энгельс-2", еще один борт вернулся обратно на авиабазу Оленья.

На российских авиабазах есть самолеты, готовые к ракетному удару по Украине, хотя некоторые уже "отстрелялись" 20 февраля. Фото: росСМИ

По предположению канала Tracking, вероятно, пуски крылатых совершали борта, которые вечером прилетали на базу "Оленья" из "Энгельса-2".

Наблюдатели отмечают, что 19 февраля утром на авиабазу "Энгельс-2" прилетел очередной транспортный самолет Ил-76, который, похоже, доставил Х-101 для "отстрелянных" Ту-95МС. Однако и без новой (предположительно) партии ракет на "Энгельсе" могут быть самолеты, снаряженные для следующего ракетного удара. По состоянию на утро 20 февраля (11:00) на авиабазе "Энгельс-2" находилось пять бортов Ту-95МС и один Ту-160. Даже если допустить, что три из них "отсрелялись", еще три могут быть заряжены ракетами и готовы к атаке.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.

Как писал портал "Комментарии", за 2024 год силы обороны Украины сбили более 12,5 тыс. ракет и ударных БПЛА РФ, 40 самолетов и шесть вертолетов. В январе 2025 года украинские защитники обезвредили более 2,3 тыс. средств воздушного нападения российских оккупантов. После этого были новые атаки РФ. В частности, за неделю с 10 по 16 февраля силы ПВО Украины сбили более 852 средств воздушного нападения РФ. В частности, украинские военные уничтожили шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Х-101, одну управляемую авиаракету, 479 ударных БПЛА типа Shahed, 255 разведывательных дронов и 110 БПЛА других типов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ, комментируя большое количество взрывов в Киеве, которые 12 февраля слышали горожане, поясняли, что по одной ракете "Искандер-М" иногда приходится выпускать две противоракеты Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что ПВО использовала 10 ракет Patriot.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить.