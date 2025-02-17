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Воздушные силы ВСУ отчитались за ударную неделю: сколько ракет сбили

Авиация ВС ВСУ не только защищала небо, но и нанесла десятки авиаударов

17 февраля 2025, 12:17
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Николай Лисицын

Силы ПВО Украины в течение прошедшей недели (10–16 февраля) сбили более 852 средств воздушного нападения РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ. Кроме того, за неделю тактическая авиация ВС ВСУ совершила 130 вылетов.

Воздушные силы ВСУ отчитались за ударную неделю: сколько ракет сбили

Украинская противовоздушная оборона сбивает сотни дронов в неделю. Фото: из открытых источников

В частности, украинские военные уничтожили шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Х-101, одну управляемую авиаракету, 479 ударных БПЛА типа Shahed, 255 разведывательных дронов и 110 БПЛА других типов.

"Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы (армии РФ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10-го по 16 февраля воины сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 272 разведывательных вылета БПЛА и 72 результативных удара FPV-дронами по укрытиям и другим целям российских оккупантов.

За 2024 год силы обороны Украины сбили более 12,5 тыс. ракет и ударных БПЛА РФ, 40 самолетов и шесть вертолетов. В январе 2025 года украинские защитники обезвредили более 2,3 тыс. средств воздушного нападения российских оккупантов. После этого были новые атаки РФ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ, комментируя большое количество взрывов в Киеве, которые 12 февраля слышали горожане, поясняли, что по одной ракете "Искандер-М" иногда приходится выпускать две противоракеты Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что ПВО использовала 10 ракет Patriot

Как сообщал портал "Комментарии", по данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2025 года (с 19:00 11 февраля) враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один — из ВОТ Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Еще одна, седьмая баллистика, вечером 11 февраля не была сбита над Кривым Рогом Днепропетровской области. Это следует из заявления главы КГВА Германа Ткаченко — по его словам, над столицей все шесть баллистических ракет удалось сбить. 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1255219032243189
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