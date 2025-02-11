Мощный взрыв потряс Кривой Рог: что известно о последствиях удара баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

Российская армия вечером 11 февраля нанесла ракетный удар по кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу совета обороны города Александра Вилкула. По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили баллистику с территории временно захваченного Крыма.

В Кривом Роге вечером 11 февраля был прилет. Фото: росСМИ (иллюстративное)

"Ракетная атака. Помним об информационной гигиене. Берегите себя, могут быть повторные запуски", — написал Вилкул.

О последствиях удара областные и городские власти сразу не сообщали. Подробности Вилкул рассказал в 21:56. По его данным, удар обошелся без жертв.

"Главное – все живы. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. Рядом разворачиваем штаб помощи людям", — написал он.

О ракетной угрозе и взрыве мониторы сообщали в 21:00. Воздушные силы ВСУ также предупреждали об атаке, призывая криворожан пройти в укрытия. Сообщается, что россияне ударили одной ракетой "Искандер-М", повторных запусков пока не было.

Местные каналы отмечают, что улица неподалеку от эпицентра взрыва покрыта осколками стекла.

Кривой Рог регулярно подвергается ударам баллистики. Россияне несколько раз попадали ракетами в жилые дома, убивая гражданских. Также одни из "любимых" целей оккупантов в Кривом Роге — гостиницы и учебные заведения. Последним на данный момент был разрушен авиационный колледж, среди работников учреждения были погибшие.

Портал "Комментарии" днем 11 февраля сообщал со ссылкой на Воздушные силы Украины, что большую часть крылатых и баллистических ракет РФ в ходе утренней атаки выпустила по Полтавщине, там, соответственно, зафиксированы самые серьезные последствия ударов. Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела баллистикой. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза". Также пострадал объект газодобычи компании ДТЭК, он прекратил работу.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля оккупанты совершили комбинированную атаку ракетами разных типов — воздушного, наземного и морского базирования — на объекты газовой промышленности в Полтавской области. Для этого враг использовал до 19 ракет разных типов. Информация о результатах работы противовоздушной обороны пока уточняется. Кроме того, ночью враг применил 124 "Шахеда" и другие типы беспилотников. Удалось сбить 57 дронов, еще 64 беспилотника-имитатора были уничтожены в результате потерь на локациях.