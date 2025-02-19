В Киеве раздались мощные взрывы: чем закончилось российское шоу для Келлога

В Киеве вечером 19 февраля прогремели взрывы. ПВО отражала атаку российских беспилотников. В Голосеевском районе столицы упали обломки БПЛА, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

В Киеве сбили российский беспилотник, возможно - на глазах у Келлога. Фото: из открытых источников (иллюстративное)

О работе ПВО мэр предупредил в 22:18. В 23:00 Кличко заявил, что в Голосеевском районе, на территории, где нет жилой застройки, рухнули обломки БпЛА. Экстренные службы направлены на место падения, добавил он. В 23:35 городской голова предупредил, что над городом появилась новая волна дронов, по ней работают силы ПВО.

"Комментарии" отмечают, что в Киеве 19-20 февраля находится с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Во время его визита днем 19 февраля в столице объявляли также тревогу из-за угрозы баллистики. В среду американский представитель встречался с главой ОП Андреем Ермаком, в 20 февраля, после атаки российских беспилотников, его ждет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российские оккупанты 19 февраля второй вечер подряд атаковали Одессу ударными беспилотниками, передавал портал "Комментарии". В городе прогремело несколько громких взрывов. Российские дроны заходили из акватории Черного моря, в городе была объявлена воздушная тревога, работало ПВО.

Мониторинговые каналы отмечали, что под атакой находятся район морского порта и Лузановка. Информированный блогер Николаевский Ванек написал про семь беспилотников, которые "змейкой" подлетают к Одессе / Фонтанке и, вероятно, полетят дальше в район Усатово (широко известно, что там находится важный для региона объект энергосистемы). В некоторых районах Одессы, в частности, на Пересыпи (между портом и Лузановкой) пропало электричество.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания пишут о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе.

Как писал портал "Комментарии", р акетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.