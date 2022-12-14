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В Киев прилетел дрон-камикадзе с "посланием" от россиян (ФОТО)

Российские оккупанты массированно атаковали утром Киев дронами-камикадзе

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска не прекращают попыток массированно бить по украинским городам, атакуя их иранскими дронами-камикадзе. Так сегодня больше всего таких беспилотников было направлено на Киев. На одном из которых обнаружилась надпись "За Рязань!!!". Как передает издание "Комментарии", обломок дрона, где было это написано, нашли в Шевченковском районе столицы.

В Киев прилетел дрон-камикадзе с "посланием" от россиян (ФОТО)

Дрон. Фото: ТК Киев

Как рассказали журналистам телеканала "Киев" очевидцы происшествия, на крыле российского дрона маркером было написано "За Рязань!".

Отметим, после 06:00 14 декабря в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Все соответствующие службы выехали на место "прилета". В Киевской областной военной администрации рассказали, что в области сработала противовоздушная оборона.

Над Киевской областью и столицей украинские военные сбили 13 вражеских дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщает – из-за провалов в Украине напряжение среди военных РФ дошло до верхушки.

В Киев прилетел дрон-камикадзе с ”посланием” от россиян (ФОТО) - фото 2




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