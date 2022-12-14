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Британская разведка: из-за провалов в Украине напряжение среди военных РФ дошло до верхушки

Министерство обороны Великобритании имеет информацию о том, что в России среди военных возникли споры о ведении войны

сегодня, 09:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Среди российских военных все чаще возникают споры относительно продолжения войны против Украины. Некоторые российские военные открыто заявляют, что неправильная стратегия планирования военного командования привела к провалам российской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка: из-за провалов в Украине напряжение среди военных РФ дошло до верхушки

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка приводит недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он утверждает, что два месяца провел на передовой в составе батальона так называемой "ДНР". Гиркин высмеял приказы руководства армии РФ строить крупные позиционные оборонительные сооружения, подвергая сомнению их полезность в современной войне. Боевик заявил о "кризисе стратегического планирования".

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в военном сообществе России", — отметили в разведке.

При этом британские разведчики не могут подтвердить слухи об увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.

Читайте также на портале "Комментарии" — последнее предупреждение для Кремля: о чем говорит готовность Лондона поставить Киеву дальнобойное оружие.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1602912662328954880?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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