Британская разведка: из-за провалов в Украине напряжение среди военных РФ дошло до верхушки

Среди российских военных все чаще возникают споры относительно продолжения войны против Украины. Некоторые российские военные открыто заявляют, что неправильная стратегия планирования военного командования привела к провалам российской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка приводит недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он утверждает, что два месяца провел на передовой в составе батальона так называемой "ДНР". Гиркин высмеял приказы руководства армии РФ строить крупные позиционные оборонительные сооружения, подвергая сомнению их полезность в современной войне. Боевик заявил о "кризисе стратегического планирования".

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в военном сообществе России", — отметили в разведке.

При этом британские разведчики не могут подтвердить слухи об увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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