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В Херсоне и области прогремели мощные взрывы: что известно

Взрывы произошли возле Антоновского моста и в Чернобаевке

сегодня, 12:59 comments1140
Автор:

Денис
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В Херсонской области прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Херсоне и области прогремели мощные взрывы: что известно

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в районе Антоновского моста в Херсоне прогремел взрыв. В небо поднялся большой столб дыма. 

"Слышна детонация "гуманитарки". москальня оживилась и носится туда-сюда, потому что нечего жарить мясо возле БК", — пишет СтратКом. 

Также взрывы прозвучали в Чернобаевке. После этого в небо также поднялся большой столб дыма. 

СтратКом публикует фотографии с места событий. 

В Херсоне и области прогремели мощные взрывы: что известно - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона: журналист отреагировал. В ведомстве говорят, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса рф. 

Читайте также о том, что Баканов вопросительно отреагировал на свое увольнение. Иван Баканов заявил, что при нем СБУ занималась делами, а не пиаром, строила максимально прозрачные отношения с обществом, немало знающим о достижениях Службы за последние 3 года. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, как Путин начал чистку в самой России – кого он отправляет в Украину. РФ бросает в "горячие точки" представителей нацменьшинств, там растет недовольство. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3dnkJpVYSsPAdvJMf_siqSfivzo1wBJnaeQjQglNy7OrQ0AwG4V6DEx80
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