В Херсоне и области прогремели мощные взрывы: что известно

В Херсонской области прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в районе Антоновского моста в Херсоне прогремел взрыв. В небо поднялся большой столб дыма.

"Слышна детонация "гуманитарки". москальня оживилась и носится туда-сюда, потому что нечего жарить мясо возле БК", — пишет СтратКом.

Также взрывы прозвучали в Чернобаевке. После этого в небо также поднялся большой столб дыма.

СтратКом публикует фотографии с места событий.

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