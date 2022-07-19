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МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона: журналист отреагировал

В ведомстве говорят, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса рф

сегодня, 12:08
Автор:

Денис
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Министерство внутренних дел страны-агрессора россии объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на российские СМИ. 

МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона: журналист отреагировал

Дмитрий Гордон. Фото: Бабель

Российские новостные медиа сообщают об этом со ссылкой на базу министерства. В ведомстве говорят, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса рф. Впрочем, не уточнили какая именно.

Журналист Дмитрий Гордон уже отреагировал на это в своем Instagram. 

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!", написал журналист.

МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона: журналист отреагировал - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию. Медведев снова попытался попытался запугать украинцев "достижением целей". Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том еще в одной стране запустили сбор средств на Bayraktar для Украины. Цель проекта — передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что новый рекорд: оккупанты понесли огромные потери в живой силе на юге. ВСУ продолжают усиливать давление на юге. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-rossii-obyavili-v-rozysk-dmitriya-gordona-2113903.html
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