МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона: журналист отреагировал

Министерство внутренних дел страны-агрессора россии объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на российские СМИ.

Дмитрий Гордон. Фото: Бабель

Российские новостные медиа сообщают об этом со ссылкой на базу министерства. В ведомстве говорят, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса рф. Впрочем, не уточнили какая именно.

Журналист Дмитрий Гордон уже отреагировал на это в своем Instagram.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!", написал журналист.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию. Медведев снова попытался попытался запугать украинцев "достижением целей". Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

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