Еще в одной стране запустили сбор средств на Bayraktar для Украины

В Канаде начали сбор средств на беспилотник Bayraktar, который передадут ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Bayraktar (фото из открытых источников)

"Вчера норвежцы, а сегодня канадцы запустили свой сбор на байрактар ​​для Украины", — отмечает СтратКом.

На платформе #UHELPUKRAINE запущена кампания по сбору средств на ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Цель – привлечь семь миллионов канадских долларов.



"Цель этого проекта — передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости: 24 августа", — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем. Важную роль в стабилизации ситуации на фронте сыграли своевременные поставки М142 HIMARS.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что власти заговорили о новой волне переселенцев: почему нужна принудительная эвакуация – в чем опасность. Эксперты не прогнозируют прекращения боевых действий в Украине, следовательно с приближением холодов, многие люди рискую остаться в холодных домах, еще и под постоянным обстрелом.

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