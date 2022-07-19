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Еще в одной стране запустили сбор средств на Bayraktar для Украины

Цель проекта — передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости

сегодня, 11:40
Автор:

Денис
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В Канаде начали сбор средств на беспилотник Bayraktar, который передадут ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Еще в одной стране запустили сбор средств на Bayraktar для Украины

Bayraktar (фото из открытых источников)

"Вчера норвежцы, а сегодня канадцы запустили свой сбор на байрактар ​​для Украины", — отмечает СтратКом. 

На платформе #UHELPUKRAINE запущена кампания по сбору средств на ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Цель – привлечь семь миллионов канадских долларов.

"Цель этого проекта — передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости: 24 августа", — говорится в сообщении на сайте. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем. Важную роль в стабилизации ситуации на фронте сыграли своевременные поставки М142 HIMARS. 

Читайте также о том, что Украина близка к сценарию "Корейской войны": в ОП рассказали, как не допустить этого/ Замороженный конфликт между Украиной и Россией будет означать возвращение более кровавой войны в будущем. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что власти заговорили о новой волне переселенцев: почему нужна принудительная эвакуация – в чем опасность. Эксперты не прогнозируют прекращения боевых действий в Украине, следовательно с приближением холодов, многие люди рискую остаться в холодных домах, еще и под постоянным обстрелом. 

Также "Комментарии" информировали о том, что теперь не до Украины: Кадыров просит Путина побыстрее поставить ПВО в Чечню. Рамзан Кадыров опасается за свою жизнь из-за ракетных ударов по Чечне. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3Mqcir5aQOIXQkHYsv5EK9xQDPPrE_ebKD2-VNdYVbdSKpaqjMCy1dlbU
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