logo

BTC/USD

22169.87

ETH/USD

1474.34

LTC/USD

58.01

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина близка к сценарию "Корейской войны": в ОП рассказали, как не допустить этого
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина близка к сценарию "Корейской войны": в ОП рассказали, как не допустить этого

Замороженный конфликт между Украиной и Россией будет означать возвращение более кровавой войны в будущем

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Замороженный конфликт или временное перемирие между Украиной и Россией будет означать отложенную войну на потом. Победа Украины и поражение путинского режима является единственным вариантом, как поставить точку в этой полномасштабной войне. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Украина близка к сценарию "Корейской войны": в ОП рассказали, как не допустить этого

Офис президента. Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента считает, что географические масштабы Кореи и КНДР несопоставимы с масштабами Украины и России. Это две совершенно разные вещи, разный контекст, разные масштабы. Любая заморозка конфликта означает, что в будущем он может вспыхнуть снова с новой силой и новая война будет еще более подготовленной и еще более кровавой. Поэтому есть только один вариант, как закончить всё и восстановить мир – это освободить украинские территории, нанести поражение России и возобновить безопасность в Европе.

Стоит отметить, что о сценарии "Корейской войны" в Украине впервые заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он заявил, что украинская армия рушит планы президента России Путина в Украине. Но самый вероятный сценарий завершения боевых действий – это перемирие и милитаризованная зона между двумя странами. Что-то похожее было в так называемой "Корейской войне", где враждебность и сама война не прекратилась, так как между Северной и Южной Кореей не был подписан документ о прекращении войны. Однако, стороны прекратили боевые действия, согласившись на замороженный конфликт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле рассказали о временных рамках войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1548942979708194818
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!