Украина близка к сценарию "Корейской войны": в ОП рассказали, как не допустить этого

Замороженный конфликт или временное перемирие между Украиной и Россией будет означать отложенную войну на потом. Победа Украины и поражение путинского режима является единственным вариантом, как поставить точку в этой полномасштабной войне. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента считает, что географические масштабы Кореи и КНДР несопоставимы с масштабами Украины и России. Это две совершенно разные вещи, разный контекст, разные масштабы. Любая заморозка конфликта означает, что в будущем он может вспыхнуть снова с новой силой и новая война будет еще более подготовленной и еще более кровавой. Поэтому есть только один вариант, как закончить всё и восстановить мир – это освободить украинские территории, нанести поражение России и возобновить безопасность в Европе.

Стоит отметить, что о сценарии "Корейской войны" в Украине впервые заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он заявил, что украинская армия рушит планы президента России Путина в Украине. Но самый вероятный сценарий завершения боевых действий – это перемирие и милитаризованная зона между двумя странами. Что-то похожее было в так называемой "Корейской войне", где враждебность и сама война не прекратилась, так как между Северной и Южной Кореей не был подписан документ о прекращении войны. Однако, стороны прекратили боевые действия, согласившись на замороженный конфликт.

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