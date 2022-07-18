Власти заговорили о новой волне переселенцев: почему нужна принудительная эвакуация – в чем опасность

Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона, уверяет вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Жителей Донецкой области, оставшейся без газа и пребывающей под постоянными обстрелами, настойчиво призывает эвакуироваться военно-гражданское руководство региона. Эксперты проанализировали эти заявления для издания "Комментарии", а также спрогнозировали, как могут события российско-украинской войны развиваться дальше.

Вынужденные переселенцы. Фото: из открытых источников

Представителям власти следовало бы разработать механизм принудительной эвакуации гражданского населения, как это было предусмотрено до развала СССР

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Россия будет продолжать агрессивные действия. В этом нет сомнений. Как нет сомнений и в том, что Украина будет сопротивляться. Насколько удачно – зависит от многих факторов, в том числе от уровня поддержки – военной и финансовой – со стороны наших партнеров и союзников".

Что касается эвакуации, то, по словам Георгия Туки, призывы к этому приемлемо слышать от общественных деятелей, волонтеров, политологов. А представителям власти, считает он, следовало бы разработать механизм принудительной эвакуации гражданского населения, как это было предусмотрено до развала СССР.

"К сожалению, этот механизм утерян. И государство во многих вопросах самоустранилось. Можно по разному относиться к системе, которая существовали при Союзе, но та же принудительная эвакуация во время Второй мировой войны была достаточно эффективным методом", – отмечает эксперт.

Георгий Тука подчеркивает, что не изменяет точку зрения, согласно которой предметом переговоров с Россией может быть только вопрос о способе и размере выплаты компенсаций, репараций за нанесенный нашей стране ущерб.

"Если РФ готова это садиться и обсуждать – тогда есть смысл встречаться. Больше никаких предметов для переговоров со страной-агрессором я не вижу", – резюмирует эксперт.

Никакого переговорного процесса, даже контактов – нет, что не вселяет надежду на мир

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что слова Верещук звучат абсолютно резонно.

"В условиях интенсивных боевых действия нет надежды, что газоснабжение будет восстановлено. Как нет надежды на то, что накануне отопительного сезона может быть достигнуто какое-то перемирие, позволяющее пройти зиму спокойно. Так что логика власти мне понятна, – говорит эксперт. – С другой стороны, как человек с Донбасса, я испытываю по этому поводу большие переживания. Возможно, это признак того, то власть не надеется удержать контроль над украинским Донбассом – и нас ждут новые потери городов. В этом смысле не только перед отопительным сезоном важно эвакуировать людей, перемещать их. Дело это следует еще и с учетом того, что новые территории могут попасть в оккупацию – и нам важно, чтобы, если это произойдет, они достались врагу без активного населения".

Энрике Менендес признался, что остается сторонником переговорного процесса.

"Мне бы хотелось, чтобы как-то интенсифицировались переговоры. Хоть все стороны, к сожалению, заявляют, что никакого переговорного процесса, даже контактов – нет. Это означает, что война будет продолжаться, – поясняет эксперт. – А все сопутствующие ей негативные факторы будут только усиливаться. Увы, но никаких хороших новостей в ближайшие месяцы я не жду. И к отопительному сезону вряд ли что-то изменится".

Читайте также на портале "Комментарии" — настоящая причина увольнения Баканова и Венедиктовой – кто на выход следующий.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!