logo

BTC/USD

21764.62

ETH/USD

1429.77

LTC/USD

58.14

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кабмине анонсировали новую волну переселенцев: что это значит – к чему готовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кабмине анонсировали новую волну переселенцев: что это значит – к чему готовиться

Увеличение числа внутренних переселенцев ожидается с приближением холодов

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона.                                                                        

В Кабмине анонсировали новую волну переселенцев: что это значит – к чему готовиться

Переселенцы. Фото: из открытых источников

Ирина Верещук обратила внимание на то, что Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически лишены возможности иметь поставки газа, восстановить газоснабжение украинской власти пока не удается. Ожидая неизбежное приближение холодов, жители будут вынуждены принимать радикальные решения, оставлять свои дома, перебираясь в западные регионы страны.

Вице-премьер проинформировала, что официально сегодня в Украине 4,5 миллионов украинцев вынуждены были оставить из-за войны свои дома и перебраться в другие более безопасные регионы, став вынужденными переселенцами. Тем не менее, в государстве знают, что помимо официальных данных есть и реальные цифры, которые говорят о том, что внутренних переселенцев в Украине уже 7 миллионов человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил запугиваниям замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем", если ВСУ нанесут удар по военным и инфраструктурным объектам аннексированного Крыма.

Также издание "Комментарии" сообщало — как Иран помогает Путину в войне: есть ли возможность этому помешать США и Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!