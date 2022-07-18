В Кабмине анонсировали новую волну переселенцев: что это значит – к чему готовиться

Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона.

Переселенцы. Фото: из открытых источников

Ирина Верещук обратила внимание на то, что Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически лишены возможности иметь поставки газа, восстановить газоснабжение украинской власти пока не удается. Ожидая неизбежное приближение холодов, жители будут вынуждены принимать радикальные решения, оставлять свои дома, перебираясь в западные регионы страны.

Вице-премьер проинформировала, что официально сегодня в Украине 4,5 миллионов украинцев вынуждены были оставить из-за войны свои дома и перебраться в другие более безопасные регионы, став вынужденными переселенцами. Тем не менее, в государстве знают, что помимо официальных данных есть и реальные цифры, которые говорят о том, что внутренних переселенцев в Украине уже 7 миллионов человек.

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