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В Генштабе ВСУ сочли полученное вооружение от союзников и назвали потребности

Вооруженные Силы Украины получили от международных партнеров за прошедший год 117 575 единиц современного вооружения и средств поражения

сегодня, 18:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинские военные, что обучаются сейчас воевать на западной технике, очень быстро схватывают особенности нового вооружения, а на поле боя показывают результативность и изобретательность. Это в свою очередь побуждает фактически все страны-партеры менять свои позиции и предоставлять Украине еще больше современных и технологических видов вооружения, пишут "Комментарии".

В Генштабе ВСУ сочли полученное вооружение от союзников и назвали потребности

ВСУ получили от международных партеров почти 118 тысяч единиц оружия

По данным Милитари Медиа Центра, в 2022 году Силы обороны получили от стран-партнеров 117 575 единиц разного современного оружия и разнообразных средств поражения.


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Благодаря поставкам западного вооружения, Украина способна быстрее и эффективнее освобождать территории, временно оккупированные войсками РФ.

Что Украина настоятельно нуждается в победе на поле боя сейчас?  Из-за интенсивности боев, а также для защиты городов и сел, а также и для освобождения своих ВОТ Россией, ВСУ нуждаются в поставках разного вида оружия: оборонного и наступательного от своих международных армий-партнеров. В первую очередь необходимое вооружение:

ракеты к HIMARS;

ракеты к MARS;

155 мм снаряд;

120 мм мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

авиационные средства поражения;

баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),

танковые снаряды 105 и 125 мм.

На поле боя западное вооружение показывает серьезную эффективность, благодаря своим качественным техническим характеристикам. Это в свою очередь позволяет украинским войскам расходовать меньшее количество боеприпасов и достигать целей, добиваться всех поставленных тактических задач с меньшими потерями жизней и техники.

"Комментарии" также писали о том, что украинским силам обороны для начала контрнаступательной операции необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. А также благоприятная погода, чтобы танки и бронемашины могли беспрепятственно передвигаться.

Как сообщал портал "Комментарии", получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов западными странами может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Читайте на портале "Комментарии" — по какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение.



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