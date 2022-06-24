В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

"Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются.", — сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что битва за Луганщину: почему данные об ВСУ в Северодонецке засекречены. Данные о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины в Северодонецке закрыты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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