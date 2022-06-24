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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска

сегодня, 18:32
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

"Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчеяровки, боевые действия продолжаются.", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что битва за Луганщину: почему данные об ВСУ в Северодонецке засекречены. Данные о местах нахождения подразделений Вооруженных сил Украины в Северодонецке закрыты. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор противнику. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что поведутся ли белорусы: в разведке озвучили план, как ФСБ будет втягивать Беларусь в войну. В ГУР имеют точные данные, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Джонсон рассказал, что задумал Путин в больших городах Украины. Премьер Великобритании считает, что Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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