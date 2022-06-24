Поведутся ли белорусы: в разведке озвучили план, как ФСБ будет втягивать Беларусь в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не зря неоднократно заявлял, что пока по территории Беларуси не будет никто наносить удары, белорусы не вступят в войну против Украины. И вот тут как тут в Беларусь уже прибыли диверсионные группы из РФ, задача которых совершить серию терактов в Беларуси. Таким образом Кремль рассчитывает втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что российские спецслужбы готовят ряд провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения в стране.

В украинской разведке рассказывают, что в городе Мозырь, переодевшись в гражданское, уже действуют диверсионные группы. в основном диверсионные группы сформированы из сотрудников главного разведывательного управления РФ и наемников частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу.

Фактически Кремль пытается на Беларуси апробировать тот же сценарий, который уже был реализован во время военной кампании в Чечне, где российским руководством также была организована серия терактов. Тогда именно российские спецслужбы организованы теракты в Рязани, после чего виновниками произошедшего объявили "чеченских боевиков". Похожее россияне хотят совершить и в Беларуси.

Согласно данным разведки, ГРУ планирует: артиллерийские и ракетные удары по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам; взорвать жилые дома, больницы и школы.

"Это, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", создаст для Лукашенко так называемый "казус белли". То есть, формальный повод для развязывания войны", — отмечает разведка.

Таким образом у Олександра Лукашенко якобы не останется возможности избежать войны, а тем временем офицеры армии Беларуси уже начали эвакуацию семей из Мозыря.

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