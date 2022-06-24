Украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ (ВИДЕО)

Украинские десантники продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами и ГСМ российских оккупантов.

"На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну Камазов "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами", — Командование ДШВ ВСУ.

Сообщается, что имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что поведутся ли белорусы: в разведке озвучили план, как ФСБ будет втягивать Беларусь в войну. В ГУР имеют точные данные, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что будущее Украины в ЕС: Зеленский отреагировал на полученный страной статус кандидата. Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и лидеров государств Евросоюза за поддержку. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ИT-бренд NIX представил Украину на бизнес-форуме в Нидерландах. Для представителей бизнеса и общественного сектора Нидерландов это громкое событие. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что четыре месяца войны: в Николаеве зоопарк принял на содержание от горожан более 400 животных. В Николаеве увеличилась коллекция животных в зоопарке. Читайте об этом подробно в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!