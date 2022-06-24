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Украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор противнику

сегодня, 17:11 comments1153
Автор:

Денис
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Украинские десантники продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами и ГСМ российских оккупантов. 

"На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну Камазов "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами", — Командование ДШВ ВСУ.

Сообщается, что имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов. 

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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