Четыре месяца войны: в Николаеве зоопарк принял на содержание от горожан более 400 животных

Николаевский зоопарк с начала полномасштабной войны долгое время не работал для посетителей. Территория заведения обстреливалась русскими военными, там находили в вольерах остатки реактивных снарядов. После трех месяцев войны и спасения диких животных, с середины июня заведение снова открыло свои двери для горожан. Работает зоопарк по выходным дням.



Фото Фейсбук Николаевский зоопарк

Кроме опеки над дикими жителями зоопарка, заведение еще принимает животных, которых отдают горожане, спасают от смерти военные. Воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода по приказу командования эвакуировали из зоны боевых действий двух пони. Животных передали зоопарку.



По словам директора заведения Владимира Топчия, с февраля многие из горожан, выезжавших в другие города или за границу, домашних животных передавали под опеку Николаевского зоопарка. Заведение принимало от горожан попугаев, кроликов, шиншилл, ящериц, удавов, аквариумных рыбок, черепах, пони, орланов и многих других животных.

Животных после окончания войны отдадут владельцам, если те вернутся за ними. Всего украинцы передали зоопарку 426 животных 61 вида. Все они под пристальным наблюдением персонала в аквариумах, террариумах, вольерах.

В зоопарке за три месяца отремонтировали бассейн для слонов за средства, которые были у заведения и поступившие от благотворителей. Два слона Шанти и Динкар уже с удовольствием сидят в воде во время летней жары.

Помочь зоопарку закупать лекарства и корма для животных можно при покупке билетов на официальном сайте или переводе средств на счет заведения.

В зоопарке самая большая коллекция животных – более 4000 особей более 400 видов, из них 211 редких видов птиц, млекопитающих, приматов. В настоящее время заведение получает значительную поддержку от зоопарков Европы. Всемирная ассоциация зоопарков и Европейская ассоциация создали специальный фонд помощи зоопаркам Украины.

Как писал портал "Комментарии", все "подарки" от оккупантов собирают в музей зоопарка. Восемь работников зоопарка ушли на фронт, много уехало, однако работающий персонал часто остается на ночлег, потому что добираться до домов не всегда безопасно.





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