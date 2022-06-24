Битва за Луганщину: почему данные об ВСУ в Северодонецке засекречены

Чтобы не повредить находящимся в Северодонецке украинским защитникам, данные о месте нахождения подразделений ВСУ закрыты. Об этом во время брифинга, 24 июня, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Данные о ВСУ в Северодонецке засекречены (фото из открытых источников) Он отметил, что в Минобороны просят украинцев распространять и читать только проверенную информацию из официальных источников, в частности, Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины.

"Мы об этом не говорим. Не нужно вредить проведению оборонной операции. Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе включительно с Северодонецком есть закрытой", — сообщил спикер.

Известно, что в Северодонецке сейчас сложная ситуация. Армия россии наступает на всех направлениях в районе Северодонецка и Лисичанская Луганской области. Подразделения ВСУ еще находятся в городе. По его информации, для того, чтобы войска покинули свои позиции в городе, понадобится некоторое время. Зато об отступлении с Лисичанска речь не идет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили еще пять офицеров армии кафиров . Армия кафиров продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Так, по данным Страткома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии противника, а именно: старшего лейтенанта зайцева романа евгеновича из Ростова; старшего лейтенанта львовая максима львовича из села Байдеряково; капитан деменченко Сергея Сергеевича из села Суземка; командира взвода снайперов 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота соктоева алдара станиславовича из села Мила; офицера боевого управления старшего лейтенанта Зиннурова ильгизара юриковича из села Нижние Киги.

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