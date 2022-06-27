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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донбассе

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 27 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донбассе

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Лисичанском направлении "Враг вел наступление в направлении Волчеяровка — Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.", — Генеральный штаб ВСУ. 

Кроме того стало известно, что на Бахмутском направлении украинские воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

"Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.", — Генштаб. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что конец войны и важные просьбы: о чем говорит обращение Зеленского к лидерам G7. Владимир Зеленский во время онлайн-участия в саммите лидеров "Группы семи" очертил основные направления взаимодействия Украины и G7. 

Читайте также о том, что Зеленский рассказал, сколько людей находилось в ТРЦ, по которому оккупанты нанесли ракетный удар (ВИДЕО). Объект не представлял никакой стратегической ценности и не нёс угрозы для российской армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что вывоз украинского зерна – Турция говорит о прогрессе: так ли это – когда Украина разминирует свои порты. Предложение Москвы по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта зерна неприемлемо для Украины. Киев требует гарантий безопасности, а Турция пытается играть роль "доброго полицейского". Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине на границе с ЕС снова огромные очереди: с чем это связано (ФОТО). Через несколько дней за растаможку "евроблях" придется платить, вот автомобилисты и пытаются успеть. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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