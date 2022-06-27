В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Донбассе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 27 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

На Лисичанском направлении "Враг вел наступление в направлении Волчеяровка — Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.", — Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того стало известно, что на Бахмутском направлении украинские воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

"Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.", — Генштаб.

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