В Украине на границе с ЕС снова огромные очереди: с чем это связано (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", на границе между ЕС и Украиной образовались огромные очереди. Уже с 1 июля за растаможку авто придется платить, поэтому перегонщики пытаются успеть легализовать машины, избежав уплаты налогов в госбюджет.

Граница Украины. Фото из открытых источников

Только в Закарпатье на каждом из пунктов пропуска на границах – очередь 500-900 автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Виталий Глагола. В подтверждение своих слов журналист опубликовал фото, на котором видно пробку из автомобилей, который выстроились в сторону границы в два ряда. Такие пробки – это действия "бесплатной растаможки", которая заканчивается 1 июля.

Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле: ставка * объем двигателя в см3/1000 * возраст транспорта. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога. На электромобили НДС не нужно платить до конца 2022 года.

К слову, в Украине планируют разрешить растаможку легковых автомобилей онлайн. Если решение утвердят, подать декларацию и произвести все платежи можно будет в приложении Дія. Кроме того, из процесса расчета суммы уберут человеческий фактор.

В Украине планируют отменить льготы на ввоз авто из-за границы (в т.ч. "евроблях") для личного пользования уже с 1 июля. Освобождение от уплаты пошлины, НДС и акциза оставят только для авто, которые покупаются для нужд военных.



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