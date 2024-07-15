В Генштабе отреагировали на заявление "Птички" о возможных преступных приказах в 59-й ОМПБр

14 июля парамедик Катерина Полищук, известная под позывным "Птичка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-й отдельной мотопехотной бригады. На сообщение Катерины Полищук отреагировали в Генштабе.



Катерина Полищук "Птичка". Фото из открытых источников

В Генеральном штабе заявили, что из-за сообщения "Птички" совершат выезд в зону ответственности 59-й ОМПБр для выяснения обстоятельств потерь личного состава.

"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины" , – сообщили в Генштабе.

Екатерина Полищук заявила, что Богдан Шевчук мог быть назначен на должность командира 59 ОМПБр в апреле 2024 года из-за "семейных связей". "Птичка" призвала провести проверку решений Шевчука, в частности "по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих".

Парамедик подчеркнула, что нужно принять меры и отстранить от должностей людей, которые принимают военные решения и незаинтересованны в сохранении личного состава и победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кроме того, по словам Безуглой, украинский генерал готов подписать документы о капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный обратился в ГБР и написал заявление на генерала, которого не судят за потерю областей и тысячи солдат в войне.