Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
14 июля парамедик Катерина Полищук, известная под позывным "Птичка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-й отдельной мотопехотной бригады. На сообщение Катерины Полищук отреагировали в Генштабе.
Катерина Полищук "Птичка". Фото из открытых источников
В Генеральном штабе заявили, что из-за сообщения "Птички" совершат выезд в зону ответственности 59-й ОМПБр для выяснения обстоятельств потерь личного состава.
Екатерина Полищук заявила, что Богдан Шевчук мог быть назначен на должность командира 59 ОМПБр в апреле 2024 года из-за "семейных связей". "Птичка" призвала провести проверку решений Шевчука, в частности "по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих".
Парамедик подчеркнула, что нужно принять меры и отстранить от должностей людей, которые принимают военные решения и незаинтересованны в сохранении личного состава и победы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кроме того, по словам Безуглой, украинский генерал готов подписать документы о капитуляции Украины.
Также "Комментарии" писали, что украинский военный обратился в ГБР и написал заявление на генерала, которого не судят за потерю областей и тысячи солдат в войне.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!