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В Генштабе назвали направление, где Россия и Беларусь могут задействовать свои войска

В Беларусь продолжают прибывать мобилизованные в России

сегодня, 15:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия и Беларусь могут задействовать войска в Волынской и Полесской операционных зонах. На данный момент активно идет подготовительная операция. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал заместитель начальника Генштаба Алексей Громов во время общения со СМИ.

В Генштабе назвали направление, где Россия и Беларусь могут задействовать свои войска

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

В Генштабе подчеркнули, что сейчас и дня не проходит, чтобы Россия не перебрасывали силы и технику в Беларусь. Противник продолжает развертывать общую группировку войск на территории Беларуси.

"Проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из мобилизованных на территории российской федерации лиц", — отметил Алексей Громов.

Стоит отметить, ранее в Генштабе ВСУ обнародовали план, как будут действовать на случай повторного вторжения российских войск со стороны Беларуси.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Республику Беларусь (РБ) продолжают прибывать военные эшелоны из РФ, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Какова вероятность повторного нападения со стороны РБ на Украину? Может ли Беларусь вспыхнуть изнутри? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступает решающий период войны. А президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 8 ноября, среди прочего, отметил, что идут тяжелейшие бои в Донецкой области, а Херсонской мы действуем аккуратно и продуманно, понимая планы врага. Где и почему сейчас развиваются основные события на фронте? Действительно ли наступает решающий период войны? Каковы военные перспективы обозримого будущего? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам. 




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