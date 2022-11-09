Наступает решающий период войны: так ли это – что сейчас происходит на фронте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступает решающий период войны. А президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 8 ноября, среди прочего, отметил, что идут тяжелейшие бои в Донецкой области, а Херсонской мы действуем аккуратно и продуманно, понимая планы врага. Где и почему сейчас развиваются основные события на фронте? Действительно ли наступает решающий период войны? Каковы военные перспективы обозримого будущего? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

У противника – огромные потери именно на Донецком направлении

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что решающая битва с позитивным для нас исходом идет сейчас на Херсонском направлении.

"У противника сложилась сложнейшая ситуации по Правобережью. Мы фактически отрезали российскую группировку, которая там находится, от всех форматов коммуникаций — поставки вооружения, боеприпасов, техники, живой силы. Это лишает оккупантов возможности эффективно удерживать Херсон", – поясняет генерал.

По его словам, российская пропаганда манипулирует, рассказывая, как оккупанты пытаются сохранять жизни мирного населения, свои войска, проявить очередной "жест доброй воли", отступая.

"Но понятно, что если бы ВСУ не создали критическую для агрессора ситуацию, таких "жестов" никто бы не проявлял, – говорит Николай Маломуж. – При этом надо помнить, что Путин дал указание – держать Херсон до последнего. Но сейчас возможности удерживать его у россиян почти исчерпались. Поэтому решили отходить на Левобережье. Но тянуть со сдачей Херсона они будут до последнего, возможно, даже до нового года".

Генерал считает, что важны более решительные действия наших войск, продолжение уничтожения всех логистических цепочек – новые удары по Антоновскому мосту, по понтонным и баржевым переправам, по плавсредствам. И тогда, считает он, Херсон падет через две недели.

"Президент говорит об аккуратных и постепенных мерах, мне же кажется, следует действовать активнее. Да, продуманно, но более жестко, комплексно. Во всех отношениях – военных, разведывательных, диверсионных. Херсон – символ будущих побед. Не только в военном плане, но и в военно-политическом, стратегическом. И для нас, для нашего народа, наших воинов – и для наших партнеров. Так победа Украины, переговоры (с соблюдением наших национальных интересов и по нашей инициативе), мир – станут ближе, – поясняет эксперт. – А для РФ неминуемая потеря Херсона будет означать всё ровным счетом наоборот. Это мощный урон, поражение и их военных, и политиков. Вместо, как они говорят, "успешной спецоперации" – потеря единственно облцентра, захваченного россиянами с февраля. Что, конечно, ослабит и без того тающую поддержку Путина. И в его окружении, и в целом в элитах, и в регионах".

Жарко и на Донецком направлении, где мы ведем активную оборону, продолжает генерал.

"Путин явно поставил задачу захватить этот регион в пределах админграниц. Он уже 16 раз, по разным оценкам, ставил конкретным группировкам задачи овладеть всем этим регионом, выставлял конкретные сроки, который потом то и дело менялись, как и цели этой "спецоперации", менял командующих, составы, усиливал вагнеровцами, кадыровцами, мобилизованными. Но захватить Донетчину не удается. Более того, отдельные населенные пункты ВСУ смогли отбить. Это невероятно раздражает Путина, он бросает в топку этого фронта новые и новые ресурсы. Потому там идет самые ожесточенные бои там", – отмечает Николай Маломуж.

Мы же, по его словам, избрали тактику усиления там позиций, переоснащения, маневрирования. И это дает эффект.

"У противника – огромные потери именно на Донецком направлении. В районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Мы крошим врага "Хамерсами", мощной артиллерией, самоходными гаубицами, что помогает эффективно защищать данный регион, массово уничтожая противника. В отдельные дни потери оккупантов составляли там до тысячи человек убитыми и раненными. Тут будет более затяжная война, чем в районе Херсона. Но хорошо, что наши воины на Донетчине оттягивают на себя огромные силы противника", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, возможно, мы в какой-то мере опоздали с более решительными наступательными действиями после успехов на Харьковщение.

"Что на Херсонском, что на Луганском, что на Запорожском направлении могли бы продвинуться больше, – считает Николай Маломуж. – Ведь был период, когда у РФ не оказалось нужных резервов, а подтянуть новые она не успевала. Впрочем, не факт, что были соответствующие силы и средства у нас. Фронт очень большой, мы не могли перебрасывать резервы с других направлений, оголяя их. Сейчас идем более длительным вариантом. Накапливая силы, пополняя войска новейшими вооружением и техникой. Это происходит в последнее время более активно, особенно в плане подготовки к наступательным операциям. После шестого "Рамштайна" мы системно получаем мощные системы ПВО, САУ, танки, БТР, радиолокационные, антидроновые системы, собственно дроны. Формируется новая реальность, с новым военно-техническим потенциалом, который позволит нам эффективнее деоккупировать свои территории".

Прогнозируя скорую неудачу на юге Украины, россияне хотят получить хоть какой-то результат

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что война не сбавляет темпа, несмотря на позиционный характер столкновений на большинстве участков фронта.

"Причина подобному состоянию дел объективна и банальна – погодные условия. Сейчас нашим военно-политическим руководством в контакте с партнёрами, а также волонтёрской армией, сделан упор на скорейшую поставку гусеничной техники. Тем не менее, ни одна из сторон не отбросила планов касательно дальнейшего продвижения на фронте. Именно поэтому сейчас тяжёлая ситуация в районе Авдеевки, Новопавловки и особенно Бахмута. Благодаря продуманной обороне, наши защитники героически удерживают позиции. Войска противника несут серьёзные потери. Недавняя новость о катастрофическом состоянии дел оккупационной 155-ой бригады в Павловке – лишь вершина айсберга", – уверен эксперт.

Россияне, продолжает он, пытаются получить хоть какой-нибудь результат, который позволит им перекрыть прогнозируемую скорую неудачу на юге Украины – в Херсоне.

"Ведь, несмотря на внедрение некой военной задумки, в области фиксируется масштабное мародёрство гражданской инфраструктуры города и всего правобережья Херсонщины. Централизованное тотальное разграбление вплоть до санузлов под видом "обязательной эвакуации" свидетельствует, что сами оккупанты не верят в свои шансы удержать регион", – поясняет Игорь Чаленко.

По его мнению, последующие события на юге станут решающими для будущего исхода войны, ведь могут запустить эффект домино.

"К примеру, в случае потери контроля над Херсоном цепная реакция спровоцирует необратимые управленческие последствия, что ослабит и без того выдохшиеся формирования оккупанта. В тоже время, – отмечает эксперт, – нельзя недооценивать противника, ведь он продолжает делать ставку на количество, а не качество. Именно поэтому мы видим наводнение фронта частично мобилизированными. Хотя на данном этапе это лишь принесло кратное увеличение российских потерь при аналогичной плотности военных действий. Это, в свою очередь, демонстрирует успехи ВСУ в раскрытии планов врага, профессиональное использование высокоточного западного вооружения, а также готовность к дальнейшей деоккупации Украины".

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