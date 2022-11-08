В России готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий

В РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", которое цитирует заявление Руденко.

Кремль. Фото: из открытых источников

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", – заявил российский дипломат.

Стоит отметить, что в Кремле последние несколько месяцев активно распространяют тезис о готовности начать мирные переговоры, но при этом продолжают обстрелы территории Украины и вторжение. Президент России Владимир Путин 31 октября высказал сожаление, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с РФ. Это: восстановление территориальной целостности нашей страны; уважение Устава ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что агрессия не повторится. Существует ли шанс, что эти условия будут выполнены? Если нет – то каким образом может завершиться эта война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что предложит продлить "зерновое соглашение" еще на один год, сообщает Hürriyet. Какова вероятность этого? Почему так важно данное соглашение, которое Россия пыталась сорвать? О чем говорят действия Турции в ракурсе зерновой сделки? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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