Как понимать новое заявление Зеленского о переговорах – если их не будет, как завершится эта война

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с РФ. Это: восстановление территориальной целостности нашей страны; уважение Устава ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что агрессия не повторится. Существует ли шанс, что эти условия будут выполнены? Если нет – то каким образом может завершиться эта война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Если же переговоров не будет, то всё решится исключительно на поле боя

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко обращает внимание, что условия, которые выставлены Зеленским, были практически слово в слово в тот же день повторены Недом Прайсом, спикером Госдепа США.

"Но, если Зеленский говорил, что это условия для начала ведения переговоров, то США устами Прайси назвали эти условия мира фактически результатом переговоров. Общая точка зрения, пункты, как видим, согласованы между Киевом и Вашингтоном. Но Зеленский делает соответствующие акценты, опираясь на общественное мнение в Украине. А позиция практически всех украинцев – недопустимость переговоров с Россией и "заморозки" ситуации на линии фронта. Вести с РФ переговоры сейчас – это практически согласие на отчуждение части нашей территории", – поясняет эксперт.

По его мнению, компромисс возможен, а переговоры могут начинаться и без Путина, говорит с которым Зеленский категорически отказывается.

"Но суть в том, что есть два варианта ведения переговоров. Первый – на достижение реального результата. Второй – на затяжку времени. И пока трудно сказать, в чью пользу будет второй вариант, – отмечает Павел Жовниренко. – С одной стороны, Россия использует каждый день для дальнейшего укрепления на захваченных территориях. С другой стороны, каждый день ведения переговоров, которые даже не будут иметь результата в конце, это выигранный Украиной день у Ее Величества Зимы. Время без обстрелов. Возможность восстанавливать энергетическую инфраструктуру, избавиться (пусть и на какой-то период) от угрозы террористических ракетных ударов и атак дронов, которая существует сейчас".

Если же переговоров не будет, то всё решится исключительно на поле боя, уверен эксперт.

"Ядерная риторика РФ уже не работает, – подчеркивает он. – Запад начинает понимать, что ограничения по поставкам вооружений Украине, которые он вводил ранее, были ошибкой. И постепенно (увы, не так быстро, как нам бы хотелось и не в тех объемах) начинает поставлять нам мощные системы ПВО и так далее".

Пока РФ будет существовать в нынешнем виде, она всегда будет представлять угрозу для Украины и мира

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не верит, что Путин пойдет на такие условия. Сомнительно и то, отмечает эксперт, что на них пойдет следующее руководство страны-агрессора.

"Данные условия могут воплотиться в жизнь лишь при распаде РФ, как в свое время распался СССР. С точки зрения национальных интересов Украины – Российская Федерация должна перестать существовать как государственное образование. Когда произойдет этот развал, тогда и можно будет говорить об освобождении всех наших территорий, включая Крым", – считает Виталий Бала.

Это, уверен он, – лучший, наименее болезненный вариант для Украины, снижающий риски будущих угроз со стороны РФ, а, возможно, и делающих их невозможными.

"Если же развала РФ в обозримом будущем не случится, война может завершится серьезной победой Украины на поле боя. Страна-агрессор должна потерпеть мощное военное поражение – с продолжением финансово-экономического, дипломатического, политического давления на нее со стороны цивилизованных стран. Но, – подчеркивает эксперт, – пока РФ будет существовать в нынешнем виде, она всегда будет представлять угрозу для Украины и мира".

Многое определит сражение за Херсон

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

"Если меня спрашивают, как эксперта, который разбирается в вопросах войны и мира, а не как политика, то я скажу следующее – победа в войнах достигается на поле битвы, а не политическими заявлениями. В настоящее время готовится генеральное сражение – за Херсон. Каждая из противоборствующих сторон относятся к нему очень серьезно".

Это сражение, акцентирует Олег Стариков, будет иметь такие же последствия как во время Второй мировой войны – битва за Сталинград на европейском театре военных действий и битва за остров Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий.

"Как только будет принято решение нашим высшим военно-политическим руководством на основе планирования Генштаба – начнется сражение за Херсон, в котором, надеемся, ВСУ одержат победу. Все наши прошлые победы были тактического уровня и оперативного (Балаклейско-Изюмская операция), не повлияв на исход российско-украинской войны. После результатов генерального сражения стратегического уровня за Херсон можно будет говорить об условиях переговоров. До того никаких переговоров, по моему мнению, не будет", – констатирует эксперт.

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