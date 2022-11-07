Тайные переговоры США и РФ: о чем они говорят – могут ли вскоре Киев и Москва возобновить диалог

Между США и РФ в последние месяцы шли переговоры по Украине. В частности, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в конфиденциальном порядке общается с помощником российского диктатора Путина – Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Патрушевым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. О чем говорит усилившаяся раскачка переговорного кейса? Какова вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия и Украина или Россия и Запад сумеют до чего-то договориться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги США и России. Фото: из открытых источников

Россияне могли просить Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он согласился на переговоры

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько отмечает, что, несмотря на полное прекращение официальных контактов между Россией и США, неофициальный диалог все же происходит.

"Американские СМИ пишут о контактах между советником президента Байдена – Салливаном и секретарем Совбеза РФ Патрушевым и советником Путина по безопасности Ушаковым. Такие контакты были скорее по инициативе американской стороны и стали ответом на растущую ядерную риторику Кремля в августе-сентябре", – считает эксперт.

По его мнению, представители США дали россиянам понять последствия применения ядерного оружия в Украине.

"Эти последствия следующие – массированные ракетные удары по всей территории России, ее военным и важным инфраструктурным объектам. Пока мы видим уровень ядерной риторики со стороны РФ снизился", – подчеркивает Владимир Манько.

В ходе контактов, продолжает он, могли подниматься и другие темы, в том числе остановка войны и переговоры между Россией и Украиной.

"Россияне могли просить Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он согласился на переговоры. Как видим, пока со стороны США и Украины согласия на начало переговоров нет. Зато есть продолжение поставок американского оружия для контрнаступления ВСУ. Таким образом, США контролирует войну, удерживая ее в конвенционных рамках. Америка дает обычное оружие украинской стороне и вынуждает Россию отказаться от применения ядерных арсеналов", – констатирует эксперт.

Запад может лишь подталкивать к тезису, что переговоры в какой-то теоретической плоскости возможны

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что вероятность договорённостей между РФ и Украиной, РФ и Западом – крайне низка.

"Во-первых, потому что ни одна из сторон не истощила ещё свой потенциал участия в войне настолько, чтобы это привело к готовности к существенным уступкам (например, отказу от Крыма со стороны России), которые делают переговоры реальностью. Во-вторых, в нынешней конфигурации переговоры выгодны только РФ, которая потеряла возможности наступать и переговорами пытается сберечь завоёванные земли под своим контролем", – поясняет эксперт.

Безусловно, отмечает он, Запад может подталкивать кого-либо к демонстрации теоретической возможности самого сценария переговоров.

"В первую очередь, для снижения вероятности применения ядерного оружия, исключения сценария полностью "загнанного в угол" Путина. Однако это, – уверяет Ярослав Божко, – не является стимуляцией к самим переговорам, а только подталкиванием к тезису, что они в какой-то теоретической плоскости возможны (например, при отказе от любых территориальных претензий РФ к Украине и выводе оккупационных войск с наших земель)".

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