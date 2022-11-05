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ВСУ разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)

ВСУ продолжают не только сдерживать наступление противника, но и контратковать на Луганщине

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Нацгвардейцы обнародовали видео, как разгромили скопление техники и живой силы российских захватчиков в Луганской области. Как передает издание "Комментарии", видео появлось на официальной странице Нацгвардии в Facebook.

ВСУ разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)

Нацгвардейцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что бойцы 27 Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине.

В результате успешно выполненного задания гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и оккупантов, точное количество которых неизвестно.                                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — ВС РФ уже работают на пределе возможностей: в британской разведке назвали новую проблему оккупантов. Вооруженные силы России уже работают на пределе возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в Альянс. Мол, они все еще должны сделать конкретные шаги. О чем говорят такие действия Турции, учитывая, что лишь она фактически блокирует окончательное принятие Швеция и Финляндии в НАТО? Есть ли шанс, что они станут членами Альянса до конца года? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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Источник: https://www.facebook.com/watch/NGUmainpage/
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