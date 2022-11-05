ВСУ разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)

Нацгвардейцы обнародовали видео, как разгромили скопление техники и живой силы российских захватчиков в Луганской области. Как передает издание "Комментарии", видео появлось на официальной странице Нацгвардии в Facebook.

Нацгвардейцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что бойцы 27 Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине.

В результате успешно выполненного задания гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и оккупантов, точное количество которых неизвестно.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в Альянс. Мол, они все еще должны сделать конкретные шаги. О чем говорят такие действия Турции, учитывая, что лишь она фактически блокирует окончательное принятие Швеция и Финляндии в НАТО? Есть ли шанс, что они станут членами Альянса до конца года? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.









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