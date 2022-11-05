ВС РФ уже работают на пределе возможностей: в британской разведке назвали новую проблему оккупантов

В России серьезные трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу. Поэтому Кремль вынужденно использует территорию Беларуси для подготовки новых бойцов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, на сегодняшний день главная задача для России – обеспечить эффективную подготовку мобилизованных, а также срочников. Учитывая то, что обучить нужно очень большое количество людей в одиночку российским офицерам очень сложно справиться с новым вызовом.

"Вооруженные силы России уже работают на пределе возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года", –говорится в сообщении Минобороны Британии.

По мнению британских военных, проблема неэффективного обучения новобранцев будет только лишь обостряться, потому как в РФ с 1 ноября стартовал призыв на срочную службу. Следовательно, российскому командованию нужно будет обучить еще 120 000 военнослужащих.

По оценке британских военных, мобилизованные в ряды российской армии в основном имеют либо самую минимальную подготовку, либо не имеют и таковой.

"Опытные офицеры и инструкторы были развернуты для участия в боевых действиях в Украине, и некоторые из них, вероятно, погибли во время конфликта. Российские войска проводят учения в Беларуси из-за недостатка инструкторского состава, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с незначительной подготовкой или вообще без нее обеспечивает незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал", — считает британская разведка.

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