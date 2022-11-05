ВС РФ уже работают на пределе возможностей: в британской разведке назвали новую проблему оккупантов

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Кравцев Сергей
В России серьезные трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу. Поэтому Кремль вынужденно использует территорию Беларуси для подготовки новых бойцов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании в Twitter.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Британская разведка отмечает, на сегодняшний день главная задача для России – обеспечить эффективную подготовку мобилизованных, а также срочников. Учитывая то, что обучить нужно очень большое количество людей в одиночку российским офицерам очень сложно справиться с новым вызовом.
По мнению британских военных, проблема неэффективного обучения новобранцев будет только лишь обостряться, потому как в РФ с 1 ноября стартовал призыв на срочную службу. Следовательно, российскому командованию нужно будет обучить еще 120 000 военнослужащих.
По оценке британских военных, мобилизованные в ряды российской армии в основном имеют либо самую минимальную подготовку, либо не имеют и таковой.
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