Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: почему Турция снова блокирует процесс

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в Альянс. Мол, они все еще должны сделать конкретные шаги. О чем говорят такие действия Турции, учитывая, что лишь она фактически блокирует окончательное принятие Швеция и Финляндии в НАТО? Есть ли шанс, что они станут членами Альянса до конца года? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО. Фото из открытых источников

Турецкое руководство умело пользуется возможностями, которые открылись из-за российской агрессии против Украины

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов поясняет:

"У Эрдогана сейчас достаточно широкое окно возможностей для продвижения интересов – и Турции, и своих личных как лидера республики. Это и вопросы взаимодействия с Грецией, и торги по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии, и зерновая сделка (пытавшаяся сорвать ее России наткнулась на жесткую турецкую позицию – зерновой коридор продолжит работать, а Турция, не больше не меньше, спасет мир от голода), и другие аспекты, так или иначе дающие возможность демонстрировать амбиции официальной Анкары. И многовекторность ее политики. С той же РФ, получившей оплеуху от Турции в контексте зерновой сделки, а также в Нагорном Карабахе (россияне не смогли помочь армянским партнерам по ОДКБ, когда азербайджанцы при покровительстве турок решали вопросы силовым путем), Эрдоган ведет активные переговоры о превращении своей страны в газовый хаб".

Турецкое руководство, подчеркивает эксперт, умело пользуется возможностями, которые открылись из-за российской агрессии против Украины, приведшей к ослаблению РФ и новым вызовам. В том числе, продвигая свои интересы на фоне стремления Швеции и Финляндии, которые традиционно были символами нейтральности, стать членами НАТО.

"Обе эти скандинавские страны являются реально демократическими. А потому некоторые организации, которые признаны в Турции террористическим, пользовались в Швеции и Финляндии юридическими нормами, чтобы субъективизироваться там и в целом в Европе как оппозиция официальной Анкаре. Понятно, что курдская проблема всегда была головной болью для любой турецкой власти. И Эрдоган пытается решить ее, используя против стремящихся в Альянс шведов и финнов такой рычаг влияния как блокирование из движения в НАТО – с целью вернуть и наказать своих оппонентов. Кроме того, он пытается как-то решить вопрос касательно эмбарго на определенные виды вооружений (в том числе новейшие американские самолеты), введенного против Турции после того, как она пошла на покупку российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности. С-400", – объясняет Валерий Дымов.

Он считает, что Швеция и Финляндия в ближайшей перспективе станут членами НАТО, а Турция продолжит укрепляться в роли регионального лидера, в том числе перебирая под свой контроль территории, ранее считающиеся зон влияния России, стремительно слабеющий из-за войны против Украины.

Нельзя исключать, что эта позиция Анкары является частью ее многоходовки, в том числе, в контексте зерновой сделки

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, заявление Турции свидетельствует, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО до конца 2022-го вряд ли возможно. Ситуация, отмечает он, становится заложником геополитических гамбитов Анкары.

"Я не исключаю, что Турция ищет не только политико-экономических выгод, но и пытается сыграть роль "доброго полицейского" для России. Соответственно, такое заявление главы турецкого МИД можно трактовать как дипломатический и геополитический реверанс в стороны РФ. Эрдоган сдерживает устремления российской соседки – Финляндии – как можно скорее стать членом НАТО. Соответственно, сдерживает появление войск Альянса у границ РФ", – поясняет Дмитрий Гаврилюк.

Нельзя исключать, продолжает он, что эта позиция Анкары является частью ее многоходовки, в том числе, в контексте зерновой сделки, которая выгодна не только Украине, но и Турции.

"В то же время, я убежден, что вступление Швеции и Финляндии – это не вероятность, а программируемый результат будущего. Правда, скорее всего, уже 2023 года", – заключает эксперт.

Эрдоган никуда не торопится — будет дожимать до последнего

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не сомневается, что Турция, пользуясь возможным правом вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, старается максимально использовать ситуацию для достижения своих национальных интересов.

" Швеция и Финляндия оказывали существенную, в том числе финансовую, поддержку курдам на территории Сирии, когда те воевали с войсками Асада. А на территории Турции почти 20% населения составляют курды. Для официальной Анкары это – угроза. И признание Рабочей партии Курдистана – террористической организацией – одно из ключевых требования Турции. Как и депортация террористов (с точки зрения официальной Анкары) с территории Швеции и Финляндии – в Турцию", – поясняет Максим Яли.

По его словам, учитывая, что далеко не по всем пунктам есть прогресс, Эрдоган продолжает давить, чтобы все требования были выполнены.

"Кроме политических есть и экономические моменты. Турция заинтересована привлечь инвестиции, в том числе шведские, а потом настаивает на снятии эмбарго на поставки вооружения, – отмечает Максим Яли. – Эрдоган никуда не торопится. Будет дожимать до последнего. Президентские выборы в Турции намечены на лето следующего года и политические дивиденды ему от этих торгов было бы логично получить ближе к ним. А потому допускаю, что переговоры затянутся именно до того периода. У Эрдогана могут возникать и дополнительные желания, к примеру, относительно оппозиции, представители которой получили статус беженцев на территории Швеции и Финляндии. Но, в конечном итоге, ситуация разрешится. На фоне российской агрессии против Украины, властям Швеции и Финляндии куда важнее как можно быстрее присоединиться к НАТО, чем не идти на турецкие условия. Тем более, что их выполнение не вызовет серьезной негативной реакции у общества, которое не особо довольно обилием переселенцев с востока".

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