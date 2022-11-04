logo

BTC/USD

20759.06

ETH/USD

1611.61

LTC/USD

66.43

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин назвал число мобилизованных россиян, которых уже отправил воевать в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал число мобилизованных россиян, которых уже отправил воевать в Украину

Путин отчитался, что 49 тысяч россиян уже на войне против Украины, у Шойгу другая арифметика

сегодня, 14:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В России уже мобилизовали 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина, которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин назвал число мобилизованных россиян, которых уже отправил воевать в Украину

Российские войска. Фото: из открытых источников

"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", — заявил российский диктатор.

Стоит отметить, что сказанное Путины расходится с заявлением министра обороны РФ Шойгу. В очередной раз становится понятно, что же такое на самом деле арифметика российской мобилизации. 28 октября, со слов Сергея Шойгу, на фронте 82 тысячи мобилизованных, уже 4 ноября – всего 49 тысяч. Ранее Сергей Шойгу уже заявил о якобы "завершении частичной мобилизации" в стране. Вот только указ Путина, подтверждающий слова российского министра так и не появился.

Читайте также на портале "Комментарии" — после объявления частичной мобилизации в РФ упали розничные продажи, а также вырос уровень безработицы, свидетельствуют данные, предоставленные национальным органом статистики рф "росстат". Об этом информирует Reuters. В свою очередь, Американский институт изучения войны сообщает, что Кремль уже сталкивается с трудностями в предоставлении обещанной компенсации и проблемами, усиливающими социальное напряжение в российском обществе. При этом в РФ, несмотря на заявления властей о завершении мобилизации, прозванной могилизацией, продолжают вручать повестки, уверяет Telegram-канал Baza. Что на данный момент можно сказать о российской мобилизации? К чему она уже привела, к чему еще может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/184437
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!