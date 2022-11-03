Война в Украине: помогла ли РФ мобилизация – что происходит на фронте

После объявления частичной мобилизации в РФ упали розничные продажи, а также вырос уровень безработицы, свидетельствуют данные, предоставленные национальным органом статистики рф "росстат". Об этом информирует Reuters. В свою очередь, Американский институт изучения войны сообщает, что Кремль уже сталкивается с трудностями в предоставлении обещанной компенсации и проблемами, усиливающими социальное напряжение в российском обществе. При этом в РФ, несмотря на заявления властей о завершении мобилизации, прозванной могилизацией, продолжают вручать повестки, уверяет Telegram-канал Baza. Что на данный момент можно сказать о российской мобилизации? К чему она уже привела, к чему еще может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В России мобилизация не закончена, она продолжается

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказывает:

"Судя по тому, что уже не из первого места приходит информация, что не выплачиваются обещанные компенсации мобилизованным и их семьям, есть реальны финансовые проблемы. Наверно, бюджет РФ не предполагал такого количества единовременных компенсация всем мобилизованным. И это вызывает бунты типа того, как Ульяновске на полигоне протестовали мобилизованные из Чувашии. Насколько известно, некоторые из них уже арестованы. Но при этом такие бунты будут продолжаться".

По словам Татьяна Поповой, мобилизованные не просто так бунтуют. Они понимают, что их ждет смерть. В таком виде, с такой подготовкой, с какими их собираются отправлять не фронт.

"И дело не в деньгах. Это лишь повод. Попытка остаться подольше на полигоне, влезть в какие-то юридические разборки. Потому что на поле боя таким "новобранцам" не выжить. Если ранее контрактников не жалели, то с мобиками вообще никто не церемониться. Я езжу по линии фронта, вижу много подбитой, оставленной вражеской техники, трупы российских солдата в канавах, на поле боя. Их очень много, они плохо экипированы. И это были контрактники – в районе освобожденных нами Лимана, Изюма, Балаклеи. А с мобилизованными, как я понимаю, по снабжению, подготовке, экипировке – всё гораздо хуже", – подчеркивает эксперт.

Она отмечает, что генерал СБУ Виктор Ягун во время интервью пару недель назад сообщил, что есть уже 3 тысячи обращений по программе СБУ, позволяющей россиянам сдаться в плен.

"На тот момент было известно, что в Украину переброшено до 30 тысяч мобилизованных россиян. И 10% из них позвонили и сказали, что хотят сдаться, – акцентирует Татьяна Попова. – Это говорит о многом. И, безусловно, мобилизация не закончена. Она продолжается. Путин традиционно обманул всех, заверив, что мобилизационные мероприятия свернуты. Никакого указа, приказа об окончании мобилизации нет. И со всех уголков России поступают сведения, что людей продолжают вручать повестки".

Мобилизация в РФ пока что ни к чему на фронте не привела

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук считает, что внутри РФ мобилизация, среди прочего, привела к массовому производству белых "Лад" (фраза стала мемной после того, как родители одного из ликвидированных в Украине российских оккупантов на "гробовые" деньги купили новый автомобиль – белую "Ладу").

"На фронте пока это ни к чему не привело, потому что "чмобики" – не воины, а дерьмо. Они пачками ложатся. Под Бахмутом только 400 – в одном месте. Я лично видел, как на наши позиции пошла рота – и положилась менее чем за 20 минут боя. Тупо легла вся рота", – рассказывает Михаил Макарук.

По его словам, русские – рабы. Они будут сидеть тихо и ровно.

"У нас перебьют кучу кац*пов, а рашисты продолжать рассказывать о "величии" своей дерьмо-армии", – констатирует эксперт.

Массовые драки и самоволки, периодические убийства свидетельствуют о деградации российской армии

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, военный эксперт Дмитрий Снегирев уверен, что мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны-агрессора.

"Наблюдается возрастающее напряжение в национальных регионах, – отмечает он. – Что неудивительно, ведь 70% мобилизации – это Татарстан, Саха, Якутия, республики Северного Кавказа. Резко возросла возможность внутренних протестов – именно там. Также определенные вопросы начали возникать в моменте экономической ситуации, на что указывает Reuters".

Плюс – 700 тысяч выехавших. Нельзя исключать, считает Дмитрий Снегирев, что это – организованная акция российских спецслужб с целью давления на соседние государства. Как бы там ни было, коло 1 млн трудоспособного населения (300 тыс мобилизрованных, 700 тысяч беглецов) российская экономика не досчиталась. И это серьезный удар, особенно на фоне санкций.

"Что касается самих "чмобиков" (от "частичная мобилизация"). Их на территории Украины сейчас около 82 тысяч. Где еще 220 тысяч? Стоит вспомнить заявления британской разведки, что мобилизация, в первую очередь, направлена на усиление или пополнение Росгвардии. Структуры, которая призвана поддерживать и обеспечивать гражданский порядок внутри РФ. Не случайно под усиленный контроль именно росгвардейцами взяты объекты критической инфраструктуры, военкоматы. Зафиксирована передислокация подразделений к Москве. По всей видимости, на фоне военных поражений в Украине, Кремль боится роста протестных настроений внутри самой РФ", – подчеркивает эксперт.

По его словам, говорить о боеготовности "чмобиков" не приходится. Они не приходят боевого слаживания непосредственно в частях. Их бросают как пушечное мясо в мясорубку войны.

"Эти люди забыли свой опыт службы, а боевого и вовсе не имеют. При этом то и дело возникают конфликты между представителями более-менее профессиональных вооруженных сил (контрактниками) и "чмобиками", которых насильно затянули в войну. Массовые драки и самоволки, периодические убийства свидетельствуют о деградации российской армии, – говорит Дмитрий Снегирев. – Последние сводки нашего Генштаба демонстрируют резкий всплеск потерь в рядах противника. И в основной массе – это необученные, демотивированные "чмобики", брошенные РФ на убой".

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