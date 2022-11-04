Снова может вспыхнуть война: КНДР и Южная Корея в воздух подняли истребители

Северная Корея в последнее время активизировала свои военные силы. Так, после запуска баллистических ракет КНДР 4 ноября подняла в небо около 200 военных самолетов. В Южной Корее отреагировали молниеносно, срочно подняв в небо реактивные самолеты-невидимки. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Yonhap News Agency".

Истребитель Южной Кореи. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) самолеты Северной Кореи были замечены в небе между 11 утра и 3 часами дня. Они находились как над внутренними районами страны, так и у западного и восточного побережья.

Южная Корея, понимая угрозу, подняла в небо около 80 истребителей, включая F-35A.

Стоит отметить, что непрекращающиеся ядерные испытания и запуск ракет в сторону Южной Кореи и Японии давно стали поводом для беспокойства США. Вашингтон является союзником обеих стран и никогда не скрывал, что готов прийти на помощь.

В Пентагоне уже предупредили, что любая атака, даже без использования стратегического ядерного оружия в сторону США или союзников приведет к тому, что режим Ким Чен Ына прекратит свое существование.

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