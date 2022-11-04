logo

BTC/USD

20582.95

ETH/USD

1580.34

LTC/USD

65.10

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Снова может вспыхнуть война: КНДР и Южная Корея в воздух подняли истребители
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова может вспыхнуть война: КНДР и Южная Корея в воздух подняли истребители

Вместе с тем, в США предупредили КНДР, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ына

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Северная Корея в последнее время активизировала свои военные силы. Так, после запуска баллистических ракет КНДР 4 ноября подняла в небо около 200 военных самолетов. В Южной Корее отреагировали молниеносно, срочно подняв в небо реактивные самолеты-невидимки. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Yonhap News Agency".

Снова может вспыхнуть война: КНДР и Южная Корея в воздух подняли истребители

Истребитель Южной Кореи. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) самолеты Северной Кореи были замечены в небе между 11 утра и 3 часами дня. Они находились как над внутренними районами страны, так и у западного и восточного побережья.

Южная Корея, понимая угрозу, подняла в небо около 80 истребителей, включая F-35A.

Стоит отметить, что непрекращающиеся ядерные испытания и запуск ракет в сторону Южной Кореи и Японии давно стали поводом для беспокойства США. Вашингтон является союзником обеих стран и никогда не скрывал, что готов прийти на помощь. 

В Пентагоне уже предупредили, что любая атака, даже без использования стратегического ядерного оружия в сторону США или союзников приведет к тому, что режим Ким Чен Ына прекратит свое существование.                                                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и поменял своей отношение к президенту РФ Путину. Якобы к такому выводу Эрдоган пришел после телефонного разговора с немецким лидером. У Шольца оперативно отреагировали, заявив, что заявление Эрдогана далеко от реальности.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20221104009400325
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!