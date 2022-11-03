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Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по России

Президент Турции заявил, что высокая дипломатия имеет большое значение для решения мировых проблем

сегодня, 10:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц теперь имеет другую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказал президент Турции Эрдоган. Как передает издание "Комментарии", заявление турецкого лидера в своем твиттере приводит газета "Daily Sabah".

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по России

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога", — заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что такое заявление турецкий президент сделал после того, как тот провел телефонные переговоры с президентом РФ Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Темой переговоров стало продление соглашения об экспорте украинского зерна.

В свою очередь в Москве заявили, что контактов с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Шолцем стало намного меньше. Все из-за того, что якобы лидеры Франции и Германии стали меньше прислушиваться к позиции российской стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новых иранских ракетах, которыми вскоре Россия собирается угрожать Украине. Кремль хочет разместить иранские ракеты вблизи северной границы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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