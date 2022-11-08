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Зерновая сделка еще на год: какие перспективы ее продления – в чем интерес Турции

Турция зарабатывает и финансы, и геополитические очки, что важно и в целом, и в ракурсе намеченных на будущий год выборов. Потому так выступает за продление "зерновой сделки"

сегодня, 15:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что предложит продлить "зерновое соглашение" еще на один год, сообщает HürriyetКакова вероятность этого? Почему так важно данное соглашение, которое Россия пыталась сорватьО чем говорят действия Турции в ракурсе зерновой сделки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновая сделка еще на год: какие перспективы ее продления – в чем интерес Турции

Зерно. Фото: из открытых источников

Шансы на то, что сделку продлят на год – достаточно высоки с учетом интересов сторон

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук подчеркивает, что Турция, безусловно, думает, прежде всего, о своих интересах. И имеет козырные карты, даже джокера, по управлению, по сути дела, Черным морем.

"Она зарабатывает и финансы, и геополитические очки, что важно и в целом, и в ракурсе намеченных на будущий год выборов. Отсюда и такая активность в ракурсе той же зерновой сделки", – поясняет эксперт.

Сколько продлится война, никто не знает, отмечает он. Сколько понадобится еще зерновой коридор – тоже никто не знает. Но продление соответствующего соглашения – явно в интересах турецкого лидера Эрдогана.

"А в интересы свои (и в целом Турции) он периодически встраивает то интересы Украины, то интересы России, то интересы ООН. Это опытный политический и экономический игрок, который всегда на своей волне. Неправильно его приписывать к какому-либо лагерю (украинскому, российскому, западному), потому что у него один лагерь и один интерес – турецкий", – акцентирует Ярослав Романчук.

По его мнению, шансы на то, что сделку продлят на год – достаточно высоки с учетом интересов сторон и того расклада, который имеем в военном, экономическом и политическом смыслах.

Благодаря работе "зернового коридора" двигаются не только коммерческие суда, но и реализуются гуманитарные программы

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин так поясняет важность зерновой сделки:

"Прежде всего экспорт зерна необходим нашей стране для получения валютной выручки и предоставления возможности украинским фермерам планировать посевную кампанию в следующем году. Украине уже удалось вывезти зерновым коридором 22 миллиона тонн урожая. Запасы внутри страны составляют около 48 млн. т зерновых и масличных культур для экспорта в течение следующих 8 месяцев. Транспортировать объем этой продукции альтернативными (не морскими) путями будет практически невозможно, поскольку они обеспечивают объем только до 3 млн т ежемесячно. То есть, такой экспорт растянется на полтора-два года при условии, что новое зерно не будет поступать. Для аграриев это означает, что они получат меньше оборотных средств, что ставит под сомнение количество посевов в 2023 году".

Как следствие, продолжает аналитик, мы получим значительно меньший вал и урожай в новом году, что существенно снизит предложение для мирового сообщества и приведет к ухудшению ценовой ситуации на продукцию на мировом уровне.

"То есть, значимость зерновой сделки для мира заключается в том, что страны-импортеры будут иметь продовольствие для обеспечения запасов и предотвращения голода, – поясняет Светлана Литвин. – В случае же прекращения зернового соглашения Украина, конечно, понесет финансовые потери от падения поступлений от экспорта. Но для обеспечения внутренних потребностей у нас достаточно зерна. А вот для многих стран мира вопрос продовольственной безопасности станет тогда актуальным как никогда раньше".

По словам эксперта, УКАБ оценивает вероятность продолжения работы "зернового коридора" как высокую.

"Слишком многие стороны в мире заинтересованы в обеспечении продовольственной безопасности, – подчеркивает Светлана Литвин. – Благодаря работе "зернового коридора" двигаются не только коммерческие суда, но и реализуются гуманитарные программы. В частности, в рамках Всемирной продовольственной программы было отправлено 190 тыс. т пшеницы в беднейшие страны Африки бесплатно. Также со стороны правительства Украины была предусмотрена отправка 50 тыс. т пшеницы дополнительно за счет бюджета нашего государства. Соответствующие отправки предполагаются и в будущем".

Как видим, констатирует аналитик, значимость работы зернового коридора для стран с высоким уровнем дефицита продовольствия бесспорна. Турция, по мнению Светланы Литвин, прекрасно это понимает, а потому прилагает много усилий, чтобы избежать проблем с продовольствием в будущем – как для всего мира, так и для своего региона.

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Источник: https://comments.ua/
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