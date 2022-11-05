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Оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером

Ожидается, что с понедельника россияне начнут увольнять и других коллаборантов

сегодня, 14:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По всей видимости, других коллаборантов начнут сокращать в ближайшее время. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером

Дмитрий Бердников, бывший мэр Иркутска. Фото: t.me/andriyshTime

"Озвученная в глаза Иващенко (Константин Иващенко, так называемый "глава" временно оккупированного Мариуполя, — ред.) причина — сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – заявил Андрющенко.

По информации советника городского головы Мариуполя, уже с понедельника коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей" головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Приспешники Иващенко в еще большем шоке", — добавил Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, комментируя мантры России и некоторых ее явных и не столь явных союзников о необходимости переговоров, отметил, что страна-агрессор, на самом деле, ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку. Он также подчеркнул, что Украина готова к миру, но – честному и справедливому, с уважением к Уставу ООН, нашей территориальной целостности, наказанием всех, кто виноват в агрессии, полным возмещением Россией нанесенного нам ущерба. Возможны ли, всё же, переговоры нынешних руководителей Украины и РФ? Если не они, то – кто способен выйти на дипломатическое решение конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/4165
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