Оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером

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Кравцев Сергей
Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По всей видимости, других коллаборантов начнут сокращать в ближайшее время. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Дмитрий Бердников, бывший мэр Иркутска. Фото: t.me/andriyshTime
По информации советника городского головы Мариуполя, уже с понедельника коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, комментируя мантры России и некоторых ее явных и не столь явных союзников о необходимости переговоров, отметил, что страна-агрессор, на самом деле, ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку. Он также подчеркнул, что Украина готова к миру, но – честному и справедливому, с уважением к Уставу ООН, нашей территориальной целостности, наказанием всех, кто виноват в агрессии, полным возмещением Россией нанесенного нам ущерба. Возможны ли, всё же, переговоры нынешних руководителей Украины и РФ? Если не они, то – кто способен выйти на дипломатическое решение конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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