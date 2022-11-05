Зеленский заявил, что Украина готова к миру: могут ли в обозримом будущем начаться переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мантры России и некоторых ее явных и не столь явных союзников о необходимости переговоров, отметил, что страна-агрессор, на самом деле, ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку. Он также подчеркнул, что Украина готова к миру, но – честному и справедливому, с уважением к Уставу ООН, нашей территориальной целостности, наказанием всех, кто виноват в агрессии, полным возмещением Россией нанесенного нам ущерба. Возможны ли, всё же, переговоры нынешних руководителей Украины и РФ? Если не они, то – кто способен выйти на дипломатическое решение конфликта? Или такое решение уже в принципе невозможно? Когда могут вызреть условия для переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Пока что не видно, что конфликт в целом имеет некое другое решение, нежели военного

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что вероятность переговоров в обозримом будущем – крайне низкая.

"У сторон нет доверия друг к другу, – поясняет он. – Путинская Россия постоянно нарушает все свои договоренности, причем не только касательно Украины. В Кремле, похоже, считают, что соглашения выполняют только лохи. Они живут в такой парадигме, потому договориться с путинским режимом о чём-то в принципе невозможно. Тем более, что для него самого сейчас переговоры с Зеленским – смерти подобно. Ну, а сам Зеленский четко дал понять, что не намерен о чём-либо беседовать с Путиным".

Но это не означает, отмечает эксперт, что переговоры невозможны вообще.

"Во-первых, они могут проводиться на более низких уровнях. У нас происходят обмены пленными, телами погибших. Значит, некие контакты есть. Во-вторых, есть опыт договоренностей через третьи страны и стороны. Та же зерновая сделка, заключенная при посредничестве Турции и ООН. И, как показывает жизнь, та же Турция вполне способна принудить Кремль выполнять соответствующие соглашения. В-третьих, не исключен вариант, что в РФ поменяется если не в целом власть, то президент. Что тоже откроет путь для переговоров, ведь у руля России окажется не Путин, с которым Зеленский зарекся говорить", – подчеркивает Андрей Еременко.

Пока же, продолжает он, не видно, что конфликт в целом имеет некое другое решение, нежели военное. Но возможны какие-то локальные переговоры по каким-то частным вещам. Пленные, зерно, газ и так далее.

"Либо по согласованному отходу российских войск из того же Херсона. Напомню, что войска из-под Киева они отвели, потому что проигрывали на поле боя, но в информационном пространстве представили это как "жест доброй воли" (по сути – синоним грандиозного драпа) перед некими очередными переговорами. Понятно, что не переговоры стали тому причиной, но они стали тем фоном, который позволил Кремлю сохранить лицо", – отмечает эксперт.

Глобально же, по его мнению, конфликт не может быть решен без смены курса, идеологической направленности российского режима.

"Пока в стране-агрессоре не сделают признание, что совершили страшную ошибку, напав на Украину, что творили здесь военные преступления (обстрелы городов, казни, пытки, депортация), мира не будет. Даже военное поражение РФ и выход Украины на международно признанные границы образца 1991 года, без подобного признания и покаяния со стороны России – не станет окончанием войны. Нормальных переговоров в таком случае не состоится, – прогнозирует Андрей Еременко. – Есть вариант, что их не будет вообще. Как у Израиля с некоторыми его соседями, цель которых – уничтожить данное государство. Не исключено, что РФ превратится в некое подобие Палестины, Хамаса иже с ними. Тогда нам придется жить в режиме Израиля. Понимая, что по нам постоянно будут лететь ракеты, периодически проводится вылазки, теракты и так далее. Пока что самое вероятное развитие событий – расширение количества локальных переговоров (и тем для них) при посредничестве третьих стран и сторон. Не исключена и некоторая смена парадигмы в Кремле (с уходом Путина), с признанием ошибочности нападения на Украину, выдачей военных преступников, вероятными репарациями".

России больше нужно перемирие, а не мирные переговоры и окончание войны как таковой

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"По состоянию на сегодня переговоры между Украиной и Россией невозможны. Прежде всего, из-за позиции официального Киева, с которой согласны и наши западные партнеры. На данный момент наша страна выдвинула четкие, понятные, соответствующие всем международным договорам и нормам условия для переговоров. Это полная деоккупация наших территорий (россияне должны уйти с них), вопросы, связанные с наказанием виновных в военных преступлениях, выплаты репараций и так далее. С этой стороны Украина для переговоров открыта, наша позиция однозначно сформулирована, озвучена на всех площадках и имеет поддержку международных партнеров".

С РФ, акцентирует эксперт, ситуация гораздо сложнее. Он отмечает, что последние две-три недели россияне, действительно, активно, через разные каналы, пытаются донести мысль, что они готовы к переговорам. Но на самом деле, считает Игорь Рейтерович, они желают больше перемирия (прекращении огня на какой-то период), а не мирных переговоров и окончания войны как таковой. Для представителей страны-агрессора важна передышка, когда, по их мнению, он смогут накопить ресурсы, довести частично мобилизированных до фронта и попытаться переломить ситуацию в свою пользу.

"И второй важный момент. Россияне не рассматривают в этой системе координат Украину как субъекта переговоров, – отмечает эксперт. – По мнению Кремля, говорить стоит лишь с США или НАТО в целом, а Украина должна стоять в сторонке и ждать, когда ее судьбу решат другие. Классический возврат к ялтинско-потстдамской системе, которая является целеуказателем для Путина, о чём он прямо или косвенно вспоминает постоянно, начиная с 2008 года. К условно двуполярному миру, где крупные государства решают судьбу других, существуют определенные сферы влияния и так далее. Лишь в этой логике Россия готова к переговорам. Мол, мы со Штатами реши, сколько процентов Украины будет принадлежать РФ, а сколько условному Западному миру".

В этом контексте перспектив для переговоров в ближайшее время нет от слова "совсем", резюмирует Игорь Рейтерович. ВСУ продолжат наступление, формируя условия для переговоров непосредственно на поле боя.

"Думаю, такая ситуация продлится минимум до начала следующего лета. А потом, в зависимости от ситуации на фронтах, дискуссия о переговорах выйдет на новый уровень. И, по согласованию с Украиной, в этом процессе начнут принимать участие другие страны. Но сейчас точно не время для переговоров", – заключает эксперт.

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